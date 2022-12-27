大陆禁河砂等建材输台配额有望转移香港

因应海峡两岸关系持续紧张，中国大陆封锁台湾，禁止包括河砂、钢材在内等多类建筑材料输台，有关配额有望转移香港，纾缓当地持续紧张的建筑物料供应链，以应付香港未来的建造业高峰期。

据《星岛日报》星期二（12月27日）报道，香港建筑业物料联会称，中国大陆每年一直预留30万公吨河砂供应台湾，但有关配额有望明年改为分配给港澳两地，令香港的河砂配额增至130万公吨，料未来两年也毋须向东南亚国家购买河砂，从而可节省约2000万港元（下同，约345万新元）运送成本。

此外，针对不少国家对俄罗斯实施禁运，令全球钢铁供应紧张，香港建筑业物料联会也估计未能运往台湾的部分钢铁，也有望改运抵香港，减少跟其他国家“抢钢”的需要。

河砂被视为珍贵天然资源，大陆近年减少出口，并实施配额。据了解，香港目前每年获大陆输入约100万公吨的河砂，但每年到了9月会开始不敷应用，故近年开始积极从东南亚国家，如马来西亚，购买约30万公吨河砂，以满足建造业在余一个份的需要。

香港建筑业物料联会行政总裁寗汉崇说，今年河砂供应情况略为好转，虽然大陆配额维持不变，但仍足够使用。

他称，这是由于发展局之前发出通告，要求业界在工务工程不准使用河砂，需要转用机砂，加上疫情下，工务工程减慢，令河砂需求略为放缓，“政府对业界的措施开始见效，香港业界慢慢多用机砂，也即是石粉，质素已愈来愈好。”

展望明年，寗汉崇估计情况会更为乐观，因在两岸关系持续紧张，过去每年从大陆运往台湾的30万公吨河砂，已禁止运往当地，有关配额可望“转帐”至港澳两地。由于澳门使用量不多，故实际主要是香港受惠，香港的配额变相将增至130万公吨，令河砂未来一至两年的供应变得稳定。

随着河砂供应转趋稳定，加上业界开始转用机砂，寗汉崇预料未来两年也不用从海外国家进口河砂。

他指出，从东南亚国家运送河砂到港，由于涉及较远的海运距离，令河砂成本增加三成；以目前河砂每公吨成本约200港元为例，直接从大陆运砂抵港，可节省近2000万元的物流开支。尽管业界近年开始转用机砂，但他相信河砂仍然是“用得着”，部分承建商和师傅仍然喜爱使用河砂，因为河砂用来做抹灰等工作会比较滑。

此外，另一项有望从大陆增加供应的建筑材料是钢铁。寗汉崇称，以往从大陆运抵香港的的钢铁数量不多，但随着俄罗期被实施禁运，全球钢铁供应链也变得十分紧张，现在不少国家也转用来自土耳其的钢铁。

但他指出，土耳其所生产的叫做“录色钢铁”，当中不少供应至欧洲国家，而新加坡需求也十分大，一直出现跟香港“抢钢”的情况，故香港近年除从印度和卡塔尔入口钢铁，也开始转用大陆生产的钢铁。“大陆现在不将钢铁运往台湾，所以香港也将得以受惠。”

寗汉崇预计，香港未来数年的基建开支达到3000亿元，建造业开始步入高峰期，建造物料供应稳定，有助业界应付工程。