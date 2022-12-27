日韩旅游和消费品板块走高 受中国将取消入境隔离政策提振

日本和韩国旅游和消费品相关股票走高。中国星期一（12月26日）晚宣布将取消入境隔离政策及“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施，有序恢复出境旅游。

彭博社报道，日韩旅游相关股票星期二（27日）大涨，韩国的Lotte Tour Development Co.一度上涨7%，日本的Japan Airport Terminal Co.一度上涨3.7%。深受中国消费者喜爱的化妆品公司中，爱茉莉太平洋集团上涨5.6%。中国股票同样走高，沪深300指数一度上涨0.9%。

Kiwoom Securities Co.的策略师Han Jiyoung在报告中写道：“中国政府向全面放开迈出一步，此举可能为化妆品、休闲和旅游等与中国消费相关的韩国股票提供增长动力。”

“我认为现在对重新放开会如期推进抱有坚定信心还为时过早，因为疫情发展形势还不太明朗，但最近入境游旅游公司表现略有好转，购买兴趣可能会相应增加”，LightStream Research分析师Mio Kato说。

外汇市场上，截至星期二早上10时41分，泰铢兑美元上涨0.46%至34.618，韩元兑美元上涨0.69%至1266.20。油价同样得到提振，WTI上涨1.01%，报每桶80.36美元。