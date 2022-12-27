知情人士：美官员再度考虑强制TikTok出售美国业务

《华尔街日报》引述知情人士说，出于对TikTok安全问题的担忧，拜登政府一些官员试图迫使这款由中国公司所有的应用出售其美国业务，以确保中国无法利用这款应用进行间谍活动和施加政治影响。

知情人士说，强制出售的提议是在美国外国投资委员会（CFIUS）的讨论中提出的。该委员会是一个跨部门的政府委员会，已经与TikTok就如何将该应用的数据和运营与中国政府隔离开来进行了两年多的谈判。

知情人士也说，CFIUS中的国防部和司法部代表也支持强制出售，原因是只有将TikTok与其中国母公司、总部位于北京的字节跳动分离，才能解决中国政府获取TikTok数据或影响美国人在TikTok上观看的视频的风险。

报道引述美国司法部副部长莫纳科说：“我们说的是这样一个政府，根据我们自己情报界的估计，该政府的目的是推动全球技术使用和全球规范以使自身利益和价值观获得特权，他们的利益和价值观与我们不一致......这就是我对这些问题的看法。”她在采访中拒绝具体讨论TikTok。

但据一位熟悉美国财政部想法的人士透露，该部门担心这样的命令可能会在法庭上被推翻，并且在寻找其他可能的解决方案。CFIUS隶属于美国财政部。

CFIUS的专家说，该委员会可以向总统拜登提出建议。总统有权要求TikTok的中国母公司出售或剥离这项业务，以使其继续在美国运营。

《华尔街日报》报道，广受欢迎的TikTok拥有1亿多美国用户，越来越多的企业也将TikTok作为接触客户的一种方式。

但鉴于这款应用为中国公司所有，拜登政府面临越来越大的压力，要解决相关安全担忧。前总统特朗普曾试图迫使将TikTok置于美国控制之下，但没有成功，后来又试图对该应用实施禁令，但未能真正生效。

现任总统拜登上任后撤销了特朗普试图禁止TikTok的行政令，称在一项成功的法律挑战之后，该命令无法执行。拜登当时承诺制定一项全面计划，以解决TikTok和其他总部位于敌对国家的应用所构成的安全风险，但拜登尚未兑现此承诺，这促使国会和各州加大了限制TikTok的行动力度。

TikTok一直坚称，绝不会与中国政府共享用户数据。TikTok上周四（12月22日）说，在发现员工不当读取了记者的数据后，已解雇涉事员工并收紧相关规定。

自2020年以来，TikTok一直在与美国官员就一项安排进行谈判，以确保美国用户的数据不能与中国政府共享。

《华尔街日报》引述知情人士透露，这些谈判取得的一个结果是，TikTok已同意由一家名为TikTok U.S. Data Security Inc.的子公司管理美国用户的数据。

知情人士说，只有这家子公司经过审查的员工才能访问用户数据。知情人士称，该子公司将受甲骨文公司等经批准的第三方监督，并受一个由美国国家安全专家组成的三人委员会监管。这些数据将存储在甲骨文的服务器上。

知情人士称，根据协议，甲骨文还有权审查TikTok的推荐算法。该算法为用户看到的短视频排出优先级。

尽管有这些承诺，但一些美国安全官员和议员认为，没有一家中国公司可以经受住中国政府要求其交出信息的压力。

他们担心，中国可能寻求对一些视频在TikTok上的播放或封禁施加影响，从而影响美国的大众舆论。