台12月消费者信心创逾13年新低

台湾12月消费者信心指数（CCI）总指数为59.12点，写下13年以来新低。中央大学台经中心警告，台湾明年制造业景气还未落底、劳动市场持续恶化，明年想靠内需撑经济恐怕不乐观。

据台湾《联合报》报道，中央大学台经中心星期二（12月27日）发布12月消费者信心指数（CCI）。数据显示，12月CCI总指数为59.12点，月减0.88点，不仅连续四个月下滑，更创下2009年10月以来新低；进一步观察CCI的六项分项指标，只有物价水准有所上升，购买耐久财、经济景气、家庭经济状况、就业机会、投资股市时机等五项指标均呈下降。

台经中心执行长吴大任说，在通膨压力笼罩与全球主要央行持续紧缩等双重压力夹击之下，台湾经济急转之下，大家期望明年可以靠内需支撑经济，抵挡出口衰退，“但这希望要成真，困难度非常高”。

吴大任说，“未来半年家庭经济状况”调查为70.9点，月减0.55点，写下2010年5月以来新低，显示家庭经济持续恶化，加上央行接连升息、房价高涨，台湾家庭贷款负担将大幅提升。

此外，“未来半年就业机会”指数也降至61.1点，创下近13年新低。吴大任坦言，台湾出口相关制造业面临内忧外患，除了接单减少、营收下滑，央行升息令企业借贷成本增加，台电又针对企业用户调涨电价，杠杆较大的企业压力沉重。他推测明年上半年，台湾可能看到更多厂商无薪假、裁员的现象。

外界关注景气低迷之势，何时才会出现转机，吴大任认为，明年可先观察两项指标，当美国失业率突破5%或是通膨率跌破5%，美国联准会可能被迫停止升息，甚至考虑降息，全球经济慢慢复苏，台湾的出口才有成长机会，“最乐观判断，也要明年下半年”。

12月消费者信心指数调查由中央大学台湾经济发展研究中心主办，辅仁大学AI人工智慧发展中心、健康力股份有限公司与台湾房屋集团调查协办，调查期间为12月18日至21日，以电话访问的方式进行，采电脑随机抽样，共访问2870名台湾20岁以上的民众，在95%的信心水准下，抽样误差为正负2.0个百分点。