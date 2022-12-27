港议员建议从大陆入境香港人士至少接种两剂冠病疫苗

香港医疗卫生界立法议员林哲玄建议，当香港与中国大陆全面通关时，从大陆入境香港人士至少要接种两剂冠病疫苗。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，香港特首李家超日前从北京述职返港时说，中央政府同意香港与中国大陆逐步有序全面通关。

大陆近日陆续放宽防疫政策，中国国家卫健委星期一（12月26日）深夜宣布，从下月8日起调整管控措施，包括确诊者不用隔离、取消入境后的全员核酸检测及集中隔离，前提是入境前48小时的核酸检测呈阴性。

香港医疗卫生界立法议员林哲玄星期二（12月27日）在一档电台节目上说，大陆港人可经“来港易”到港，期间不用进行测试，证明该措施一直以来行之有效。对大陆赴港人士，有疫苗接种要求是好事，两针疫苗是基础。

他说，当来往人数增加后，到港需要检测是好事，保留入境时一次检测较好。因为视乎香港医疗体系情况，当外出及返港人数增加，或对香港医疗体系构成较大压力。香港公立医院内科病房目前入住率已达112%，需要做好准备应对需求。

林哲玄说，输入个案目前只占香港确诊个案的4至5%，香港放宽入境限制后，输入个案未有明显增加，相信与大陆通关对香港疫情影响较小，如疫情出现大变化，也是本地感染，与输入个案关系不大。

对于有病人组织提出要考虑当输入个案增加，是否要有熔断机制，林哲玄认为有需要制订应变措施，应付出现惊人输入数字的情况，相关措施也要再讨论，因为仍然很难估计会出现的变化。