大陆边境松绑 在港大陆民众忧春运抢票难

中国大陆星期一（12月26日）宣布放宽边境管控，但长居香港的大陆居民仍担忧现在返回大陆会有感染的风险，而且大陆春运潮已开始，返乡的车票恐怕难以买到。

据网媒“香港01”报道，中国国家卫健委星期一宣布，明年1月8日起不再要求入境人员进行核酸检测和集中隔离，同时香港特区政府也计划在明年1月中前落实“逐步、有序、全面”通关。

不少与大陆亲人分隔已久的“港漂”一直在期盼着陆港通关，这一消息的宣布令他们喜出望外。来自湖南常德的“港漂”徐女士称，她已经三年没有返回大陆，在大陆边境松绑的消息公布后，已经迫不及待想回家与亲人团圆。

不过，中国大陆当前暴发的新一波疫情令徐女士担忧，现在回去会加重感染风险。“有的朋友在香港没有感染，回去就感染了。”

另一方面，徐女士说，大陆边境松绑后，她想赶在农历新年前回家，但现在距离农历新年不足一个月，许多通关细节港府迟迟仍未公布，无法确定自己能否在通关之初便顺利回去。

她说，从香港西九龙站直接乘坐高铁是最理想的方式。但根据以往经验，农历新年前，中国大陆各省居民已陆续购票返乡过年，大陆各地的车票数量又很紧张，需要提前购买，但如今香港又还没开放订购车票的通道，她担心无法抢到车票。

徐女士说，现在正在等待办理往来大陆的港澳通行证，预计1月18日拿到，但现在的她已归心似箭，“（回家）愈早愈好”。她也计划在中国大陆放宽边境措施的当天，查看可行的交通工具，立即买票赶在春节前回家。