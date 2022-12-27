中国官方：餐饮场所疫情严重时应限制同餐人数或取消堂食

在中国进一步放宽防疫政策之际，中国官方发布防控指引，对重点人群、机构以及场所提出多项要求，其中包括餐饮场所在疫情严重时应限制同餐人数，或取消堂食。

中国国家卫生健康委员会微信公号“健康中国”在星期二（12月27日）上午，发布 《重点人群、重点机构、重点场所新型冠状病毒感染“乙类乙管”防控指引》（简称《指引》）。

这份近2900字的文件写道，要推进3岁以上无接种禁忌症、符合接种条件的重点人群做好冠病疫苗接种。重点人群包括老年人、慢性基础疾病患者、孕妇、儿童和伤残人士、智障人士等人群。

《指引》也提到，重点行业人员比如在公安、交通、物流、寄递、水电气暖保供等行业工作的人士，在疫情流行严重时，需强化个人防护意识、加强工作环境通风和清洁消毒，采取错时上下班等。

至于列为重点机构的医疗机构，《指引》提到医务人员在岗期间要做好专业防护，同时要求对有冠病症状的医务人员和医疗机构收治的发热、呼吸道感染等症状的就诊患者及重症高风险住院患者，开展核酸或抗原检测。

《指引》还说，重点场所在疫情严重时，短期内可采取减少人群聚集的措施。例如，会议中心、体育场馆、文化场馆、市场商超、展销场所取消或推迟非必要的大型活动；场站码头、公园景区等较大空间和开放式公共场所，须加强客流引导，尽量分散不扎堆；餐饮场所应限制同餐人数，或取消堂食。

重点场所指人员密集、空间密闭，容易发生聚集性疫情的场所，包括场站码头、市场商超、展销场所、会议中心、体育场馆、文化场馆、娱乐休闲场所、洗浴场所、宗教活动场所、餐饮场所、交通运输工具等。