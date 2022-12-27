前港议员黄元山出任特首政策组组长

香港特区政府宣布，将在星期三（12月28日）成立特首政策组，由前立法会议员黄元山出任组长。

港府星期二（12月27日）发布新闻公报作出上述宣布。

根据公报，港府27日宣布，特首政策组将于明天（28日）正式成立。香港行政长官李家超同时委任黄元山博士出任特首政策组组长。

李家超在《施政报告》中指出，要提高香港的治理水平，需要由“治理能力”和“治理效能”着手。成立特首政策组是其中重要一环，提升政府对长远和策略性议题的研究和倡议能力。

李家超说：“黄元山博士有多年从事政策研究工作的丰富经验。他任职智库领导层时，与国家的高端智库紧密合作和沟通，关注和熟悉国家发展。他也曾任职跨国金融机构高层，在全球不同的金融中心工作。他有国家大局思维，又关注国际形势，是特首政策组组长的合适人选。我深信他能带领特首政策组，出谋献策，协助我和特区政府施政。”

李家超期望特首政策组在倡议及协助制定长远和策略性政策、分析及建议融入国家发展大局的对接重点、审视国际关系和形势分析机会和风险，让政府既可把握机遇创造有利发展环境又可防范风险，以及掌握香港民情，发掘有利社会和谐稳定的因素，协助决策方向和制定措施等方面作出贡献。

现年48岁的黄元山28日正式上任。他将筹组特首政策组组员，并领导特首政策组开展工作。

黄元山在2015年加入团结香港基金，现为团结香港基金高级副总裁兼公共政策研究院院长。他也是立法会议员及香港大学专业进修学院中国商业学院客席副教授。

据《星岛日报》引述香港立法会秘书处消息，秘书处27日已收到黄元山书面辞任议员通知，即时生效。黄元山曾在今年特首选举担任李家超竞选办副主任，负责撰写政纲。黄元山这次加入港府，意味他需辞任立法会议员，选委界议席需再次补选。

根据《立法会条例》第14条，任何议员可随时藉向立法会秘书给予书面辞职通知而辞去议员席位。

黄元山毕业于芝加哥大学经济学系，后考获耶鲁大学国际关系所东亚研究硕士学位，以及香港大学公共行政学博士学位。他先后在多家国际金融机构工作，包括瑞银伦敦总部执行董事和英国苏格兰皇家银行董事总经理。

黄元山曾任多项公职，包括金融发展局董事局成员、市区重建局董事局成员、城市规划委员会成员，以及前土地供应专责小组成员等。