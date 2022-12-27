北京将向冠病高风险人群发放血氧夹

中国大幅放宽疫情管控措施、迎来新一波疫情暴发之际，多地也传出发生供血不足的情况。中国首都北京市各社区将为老年人等高风险人群发放血氧夹，也鼓励社区卫生服务机构提供氧气灌装服务。

据微信公众号“北京发布”星期二（12月27日）消息，北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局12月23日发布《关于进一步提升重症救治服务能力的通知》，就提升冠病重症救治服务能力作出指示。

指引要求，全市各级医院要扩充重症救治医疗资源，做好综合ICU床位、可转换ICU床位等重症监护病房和药品、物资的准备工作；迅速扩充重症医学医师队伍，组织北京各医院全体内科、儿科、急诊科医师，进行系统性综合 ICU 专业培训；用好规培、专培住院医师，作为重症医学力量储备；做好血液保障，动员组织公务人员、单位职工参加献血活动，适时启动血液库存预警，确保急、危重症患者救治。

指引还要求北京各区卫健委要做好辖区内老年人合并基础病等重点人员的摸排，对病情转重、超出基层诊疗能力的，要及时指导或协助转诊至有救治能力的医院；加强居家监测服务，加强早期干预、畅通转诊通道。在加强社区对居家隔离康复人员摸排的基础上，组织对老年人等高风险人群发放血氧夹，方便他们在家自测血氧。

指引还明确了老年人居家监测预警参考标准。对于年龄大于70岁的居民，如果存在血氧小于90%，呼吸频率超过30次，血压高于或低于基础血压30%，发热超过三天四种情形之一，就属于冠病重症病例，应及时与社区医生进行对接。超出基层诊疗能力的，迅速转诊或指导患者前往辖区二三级医院。

指引鼓励北京各社区卫生服务机构为有需求的居民提供氧气灌装服务，方便居民居家氧疗，费用按医保规定报销；要求打通急诊与住院部的收治通道，将急诊收治区域由急诊留观区拓展到医院各科住院病房，允许跨科收治，最大程度拓展收治能力。

指引也提到，各医院不得因患者无核酸和抗原结果拒收重症患者。要在急诊、发热门诊配置足够的担架车和轮椅，确保急救、非急救转运车辆送达病人后能够及时转接。