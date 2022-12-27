日本12月30日起要求来自中国的旅客入境前检测

随着中国进一步放宽防疫措施后各地疫情升温，向来是中国旅客出境游首选目的地的日本星期二（12月27日）宣布，星期五（30日）起加强入境防疫措施，包括对于从中国大陆赴日及七天内去过中国的所有人员，在入境日本时进行冠病检测。

据日本共同社中文网报道，日本首相岸田文雄星期二做出上述表示。他也说，冠病检测呈阳性的人员原则上隔离七天，同时限制中国航班增加班次。

日本政府目前的边境管控措施是持有三剂冠病疫苗接种证明书，或是出发赴日本前72小时内的PCR阴性证明的人士，就可以免除入境时的核酸检测。

中国官方星期一（26日）晚发布通知，将取消入境隔离政策及“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施，有序恢复出境旅游。当晚，中国旅游平台的出境游产品搜索量大涨。

据报道，这项政策发布半小时内，中国旅游网站携程平台的热门海外目的地搜索量同比大涨10倍，出境机票、海外酒店搜索量均达到三年来峰值。

另据第一财经报道，部分国家已经开始增加对中国旅客的核酸检测要求。

印度卫生和家庭福利部早前宣布，来自中国大陆、香港、日本、泰国和韩国的国际旅客前往印度时必须携带RT-PCR检测报告，在抵达印度时被发现有症状或冠病检测呈阳性的人将被隔离。

韩联社也报道，韩国疾病管理厅已于12月16日将中国列入“检疫查验的重点国家”名单。

