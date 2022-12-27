香港歌手张敬轩因感染冠病推迟五场演唱会

香港歌手张敬轩星期二（12月27日）宣布感染冠病，不得不推迟即将在港举行的五场演唱会。

据网媒“香港01”报道，张敬轩通过所属的唱片公司英皇娱乐集团发布公告，宣布自己确诊冠病，正按照防疫规定接受隔离。

张敬轩原定从今年12月20日起至明年1月2日在香港会议展览中心举行10场《Revisit张敬轩演唱会》，但由于张敬轩染疫，12月27日起往后的五场演唱会都将延期举办。

对于本次突发事件给已购票观众带来的不便，英皇娱乐和张敬轩在通告中致歉。

张敬轩本人也在社交媒体Instagram上发文，向已经购票但未能参加演唱会的歌迷、所有受影响的台前幕后各个单位、各界朋友道歉。他说，知道很多歌迷远道而来，花费心思抢票，辜负了大家心意，他深感抱歉。

张敬轩在文中感叹道，躲了三年，最终还是感染了冠病，自己“会尽快养好身体，另择日子，再续演唱会的奇妙旅程”。

报道称，张敬轩在星期一（12月26日）的演唱会表演时，声音已沙哑，但最后仍完成演出。不过，当天他没有接近歌迷收礼物。

张敬轩事后解释道，由于自己在表演期间冒冷汗，虽然抗原结果显示阴性，但他在演出时没有戴口罩，为保持安全距离，所以不接近观众。

张敬轩还在星期一的演唱会中请歌迷为他祈祷，希望不要感染冠病，不料隔天就染疫。

在香港特区政府近期放宽社交距离措施后，通报冠病确诊病例持续处在2万起左右的高位，港府星期一（12月26日）通报1万9398起确诊病例。