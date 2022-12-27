台湾义务役期2024年起延长至一年 蔡英文：四个月兵役无法因应当前需求

台湾总统蔡英文宣布，义务役役期将从2024年起，从现有的四个月延长至一年，适用对象是2005年1月1日后出生的役男。役男月薪将大幅调涨，达到2万6307新台币（约1152新元）。

综合台媒报道，蔡英文星期二（12月27日）下午在总统府举行的“强化全民国防兵力结构调整方案”记者会上，作出上述宣布。

她坦言，四个月兵役已经没有办法因应当前的战备需求，而在经过两年完整评估跟检讨，考量新的兵力需求，从2024年起延长一年的义务役，适用对象是2005年1月1日后出生的役男。

蔡英文说：“我必须承认，这是一个无比困难的决定，但是身为总统、三军统帅，捍卫国家安全，确保国家利益，让台湾永续生存，确保世世代代自由民主的生活方式，是我做为总统无可回避的责任。”

她指出，许多台湾民众对过去当兵的经验感受是浪费时间，有人质疑四个月练不好为何变一年，或是仅是回到过去的状况，充斥老旧的训练方式，因此她已要求国安会跟国防部，针对这次义务役延长至一年的方案进行调整，包括强化训练内容，未来义务役将参照美国等先进国家训练方式，增加新武器的操作训练、实战化的训练课程等。

此外，蔡英文也说，役男月薪将大幅调涨，以二等兵为例，包括保险、伙食津贴及专业加给等在内，月薪将达到2万6307新台币（约1152新元），且随军阶提升还会相对有增长，要让年轻人可以安心服役，更将推动“服役年资衔接劳退制度”修法，让义务役年资可与劳工退休年资并计，并由国防部负担雇主提拨的责任。

蔡英文也提出四大调整方向，首先，主战部队以志愿役为主，精锐战力守护国家战力；第二，打造以义务役为主的“守备部队”，负责国土守备及基础设施的防护，协助民防工作。

她说，守备部队过去由后备军人编成，但速度较慢，四个月义务役无法成为即战力，而这次调整就是以义务役组成，让守备“常备化”；第三，也要整合民间力量、政府各部会、地方政府及替代役，整合民防系统，协助军事作战外，也要负责医疗、治安等任务。

蔡英文强调，未来会以退役志愿役充实主战部队，退役的义务役充实守备部队，支持主战与守备部队的各项作战，这样调整让部队会有明确任务跟相互支援，发挥总体战力，并让训练更扎实更有效率。