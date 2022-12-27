中国官方强调“乙类乙管”是有准备之仗绝非被动放开

中国对冠病降级管理，从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，官方强调，“乙类乙管”是有准备之仗，绝不是被动放开。

据澎湃新闻报道，中国国家卫生健康委副主任李斌星期二（12月27日）下午在国务院联防联控机制召开的发布会上说，中国近三年来通过对冠病“乙类甲管”严格管理，经受住了全球先后五波疫情的冲击，极大减少了重症和死亡，为疫苗药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得宝贵时间。

他强调，中国疫情流行和病亡数据保持在全球最低水平，人民健康水平稳步提升，统筹经济发展和疫情防控体系建设，提升素质能力等因素，为冠病病毒感染的法律归类创造了条件，因此调整为“乙类乙管”“我们打的是有准备之仗，绝不是被动的放开”。

李斌说，当前疫情防控工作的重点是保健康、防重症，依法将冠病病人从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”体现了实事求是、主动作用、因时因势优化防控政策，有助于适应更好病毒变异和变化，有助于把防控资源更加集中到保护患有基础病的老人、孕产妇和儿童重点人群上来，也有助于保障更好的生活和疫情对经济社会发展的影响。

他同时强调，调整为“乙类乙管”绝不是放任不管，绝不意味着所有防控措施的退出，而是要继续强化管理、服务和保障，接下来将依法依规采取乙类预防控制措施，保障群众用药需求，重点做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治，加强农村地区疫情防控。

国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年在发布会上坦言，防控措施调整初期可能会出现感染病例的增加，继而可能会引发药品供应不足，部分地区产生医疗挤兑甚至会引起公众的恐慌等现象，官方已经和正在积极针对这些风险进行有关的准备，保障调整的平稳过渡。

他同时强调，“乙类乙管”绝不是放任不管，接下来将把工作重心从防控感染转向医疗救治，最大限度减少重症和病亡。

对于医疗资源及重症救治等问题，国家卫健委医政司司长焦雅辉在发布会上列举数据回应说，在床位资源方面，中国全国二级以上医疗机构总的床位数是561.6万张，近期床位使用率在60%左右浮动。截止到12月25日，全国重症医学床位总数是18.1万张，也就是10万人有12.8张，其中，三级医疗机构的重症医学床位数是13.34万张，可转换ICU的床位是10.48万张。二级以上医疗机构重症床位的使用率平均在50%左右波动，“全国重症床位资源总体来看是充足的”。

她也说，目前正在经历重症救治高峰的省份，重症床位的资源已接近临界值，需要进一步扩充重症床位资源，或加快重症床位周转。

焦雅辉指出，目前来看，全国总体床位资源和设备资源能够满足重症患者救治需求，卫健委将根据疫情发展情况继续加大监测，同时也要求在区域之间建立区域协同支援制度，根据每个地方疫情发展不同阶段的需求，统筹调配全国重症资源，加强重症患者救治。