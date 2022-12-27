秦刚：中国的发展不是“打破现状”力量的扩张

中国驻美大使秦刚发表署名文章称，中国的发展是世界和平力量的增长，不是“打破现状”力量的扩张。

中国驻美大使秦刚在当地时间星期一（12月26日）在美国《国家利益》杂志发表题为《中国的世界观》（How China Sees the World）的署名文章，称中国以人类命运共同体为世界观，意味着中国选择走改革开放、合作共赢和和平的发展道路。

秦刚在文中先以中国过去10年自贸试验区数量从零增加到21、自贸协定数量从10个增加到19个、加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等例子，称有人抱怨中国改革开放“倒退”，感叹中国“失去美国”说法的真实性和深层意图需要深思。

秦刚续称，台海局势紧张，是“台独”分子和外部势力不断挑战“一个中国”现状；10年前的东中国海，是日方“企图国有化”钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”），打破中日搁置争议的“现状”；南中国海当前的现状是域内国家正加快“南海行为准则”磋商，努力达成有实际意义的地区规则；中印边界现状是双方均愿采取措施缓和局势，共同维护边境和平安宁。

秦刚说：“中国的发展是世界和平力量的增长，不是所谓‘打破现状’力量的扩张。”

谈到俄乌战争时，秦刚说，中国高度关切乌克兰局势，并认为大国对抗必须避免。当务之急是推动俄乌和谈，美国、欧盟、北约也要同俄罗斯对话。长远来说，要摒弃把自身安全建立在他人不安全之上的错误思维，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

他认为，21世纪第一个历史十字路口已经出现，冠病疫情危机尚未消退，经济、金融、能源危机接踵而来，经济衰退的脚步越来越近，分裂冲突的风声越来越紧。世界将开创新百年还是重蹈旧百年，包括美国在内的各国人民选择都至关重要。中国人民期待美国人民作出正确的选择。

秦刚还说，从“民主与专制对决”的角度看世界，分裂、竞争、冲突就成为关键词。从命运共同体的角度看世界，开放、合作、共赢是终极选项。中国国家主席习近平11月14日同美国总统拜登在印尼峇厘岛会晤时强调，中美关系不应是零和博弈，两国共同利益不是减少了而是更多了。

他认为，即使中美再过100年仍会是历史文化、社会制度、发展道路不同的两个大国，但两国需要也完全有可能通过相互倾听，拉近对当今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道。