赵少康反对延长兵役：国民党若执政一定改回来

台湾总统蔡英文宣布，义务役役期将从2024年起，从现有的四个月延长至一年，在野国民党的台湾资深媒体人、中广董事长赵少康发文说，坚决反对延长兵役，并承诺未来如果是国民党执政，一定会把役期“改回来”。

赵少康星期二（12月27日）下午在脸书贴文，他首先引用前台湾总统蒋介石对大陆共产党提出的“七分政治，三分军事”策略，强调这依然适用于今天的情况。他并说：“对蔡英文宣布役期延长到一年，我要重申，坚决反对延长兵役到一年或更久，我们若执政一定改回来。”

赵少康说，面对两岸情势紧张，他的国防理念是阻止解放军于台海、防解放军军机于空中、决胜负于沙滩，并集中人力、财力，发展人工智能无人机、艇，目标是追上中美、领先全球。

赵少康也批评蔡英文是在美国压力下决定延长役期。他说：“台湾不是美国的次殖民地！蔡英文不可以自甘沦为儿皇帝！更何况，兵役延长一年就可对抗中国（大陆）吗？还是与乌克兰一样，只是多拖几天、多死很多人？国共打了几十年，也没有打过城市巷战，老百姓不能因政客的权力斗争而冤死。”

彭博社报道，台湾政府正与美国合作，加强自我防卫以抵抗大陆可能的进攻。美国是协防台湾最重要的国家，美国国会上周通过一项1.7万亿美元的拨款法案，其中编列预算提供台湾20亿美元的军事贷款。

在上述拨款法案通过后，引发大陆再度展示军力，且是美国众议院议长佩洛西8月访台后所举行的“锁台”军演以来的最大规模。

台湾国防部网站公布，从星期天（25日）清晨6时至星期一（26日）清晨6时，共侦测71架次解放军军机、七艘解放军军舰在台海周边活动；其中47架次飞越海峡中线，进入台湾西南空域。

