蔡英文：兵役改革是向“国民”传达讯息

台湾总统蔡英文说，所公布的兵役改革方案是要向台湾民众传达讯息，让全民在区域情势不断改变的情况下，修正和改变所有整备。

综合台媒报道，蔡英文星期二（12月27日）在下午在总统府举行的“强化全民国防兵力结构调整方案”记者会上，被问及所公布的延长义务役期方案是要传达什么讯息给北京时说，“这是给国民传达的讯息”，在面临区域情势不断改变情况下，必须同时修正改变所有整备，包括全民国防的各项制度都要持续检讨，并在必要时做改变。

蔡英文说，相信全世界关心台湾，都会看到台湾对国防的重视以及保护自己家园的决心，“我也希望大家都能看到我们的决心，也知道我们是负责任的政府，我们对于国家的国防愿意尽最大努力，让国防达到最好目标”。

被问到义务役延长至一年，是不是代表两岸局势紧张、现状有所改变，蔡英文说，不论面临什么情况，都应该将区域情势、全球情势一起纳入考量，不必然只是受两岸因素影响，而是台湾在面临局势改变时，必须在战略跟战力整备上相对应调整，“这是国家在面临外部局势变化时必须做的，我们做的跟其他国家做的并没有两样”。

针对台湾国安局长陈明通曾提及2023中国大陆可能以战逼和，上述改革会否缓不济急，蔡英文说，中国大陆什么时候会对台采取军事行动，“这是我们持续监控的，我们也做各式各样的评估，将本于评估跟所有观察来做相应的军事准备”。是否缓不济急，蔡英文说：“我是觉得还好，我们应该有足够时间做相关作业”。