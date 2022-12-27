下午察：你来我往的出入境管控措施

中国维持了近三年的严格入境隔离措施，在周一（12月26日）的一纸公告中宣告即将终结。

中国国家卫生健康委周一深夜发布重大调整，将新冠肺炎（新型冠状病毒肺炎）更名为新冠感染（新型冠状病毒感染），并宣布自明年1月8日起，把新冠感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。

中国国务院在《关于对新冠感染实施“乙类乙管”的总体方案》中明确，要优化中外人员往来管理。赴华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者即可启程，无需申请健康码。入境后的全员核酸检测和集中隔离也被取消。中国政府不仅会对留学、探亲、团聚等外籍人士赴华提供签证便利，而且将有序恢复中国公民出境旅游。

上一周中国海外游子们还在担心“今年能不能回家过年？”这周入境隔离措施就宣布即将取消。 “0+0”（不再实施集中隔离和居家隔离）来得如此之快，一下子点燃了海外人士的归国热。与此同时，希望在即将到来的春节假期出游的国内民众，也热切地讨论起出国游，旅行平台上的出入境游搜寻量瞬间暴涨。

旅游预订平台同程旅行的数据显示，全平台国际机票瞬时搜索量增长850%；签证搜索量瞬时增长10倍。中国游客最关注的海外目的地排名前三为日本、韩国、泰国，主要搜索用户来自北京、上海、广州。去哪儿平台数据显示，“乙类乙管”的相关消息发布后15分钟内，国际机票瞬时搜索量增长七倍，热门目的地为泰国、日本和韩国。

“以前是你防别人，现在攻守异位”

在不少民众沉浸在计划出国旅游的快乐情绪中时，旅游热点国家日本却立即针对中国游客发布了入境隔离限制。

日本首相岸田文雄周二宣布，自12月30日起将加强对从中国入境人士的防疫措施。从中国大陆赴日及过去七天内去过中国大陆的所有入境人员，全部将接受入境时检测。检测阳性者原则上隔离七天，无症状者可隔离五天，日本还限制中国航班增加班次。据《读卖新闻》报道，日本将规定，往返中国大陆、香港、澳门的飞机只可使用日本四个指定机场。

一向对日本敌意颇深的中国网友，这次却展现出一定程度的理解。微博网友留言说：“病毒是变异的，防止变异冲击本国，正常的操作。”“太讽刺了，以前总是防着别人，现在终于轮到别人防咱们了，攻守异位。”

中国媒体在报道这则文章时，没有提及日本加强入境隔离的理由。但是有些中国网友却找出了日本共同社的原文报道，并且截图发在微博评论里。据共同社报道，岸田文雄解释说：“中国中央和地方政府与民间的疫情信息存在较大出入，很难掌握详细情况，导致日本国内的担忧加剧。”

日本首相岸田文雄周二（12月27日）宣布，自12月30日起加强对从中国入境人士的防疫措施。图为岸田12月16日在东京举行的记者会上讲话。（路透社）

岸田文雄的这番话，得到了很多中国网友的认同：“我一点都不生气，说的都是实话。”“我们谜一样的数据统计，凡事不公开透明，被别人防备很正常。”

中国国家卫健委已经停止公布疫情数据。在上周六的最后一份官方通报中，中国大陆23日的新增本土病例仅为4103起，无新增死亡病例。然而，互联网上分享自己“阳了”的人数目甚多，更有多个外媒报道，中国各地火葬场在疲于应付一直增加的死者。

火葬场超负荷运作恐怕不是空穴来风，因为有殡葬服务机构曾公开呼吁民众，延后办理出殡业务。广州市殡葬服务中心14日就公告称，最近业务量较大，民众要延至明年1月10日后，才能再到中心申请办理出殡事宜，“请办丧群众弘扬厚养薄葬、从简快办新风尚，并尽量延后办理出殡等相关业务。”

广州市殡葬服务中心公告前的三天（12月13日至11日），中国国家卫健委的疫情通报中均显示，中国大陆“无新增死亡病例”。

广州市殡葬服务中心为何业务量徒增，其他殡葬服务机构是否面对同样的近况，就如中国网友所比喻的那样，是个“谜”。这些“谜一样的数据”，使得部分中国网友认可岸田文雄给出的理由，即中国究竟有多少确诊和死亡人数，外国政府也不得而知，重要信息的缺失，自然会引起一定程度的担忧。

广州市殡葬服务中心公告，该机构最近业务量较大，请民众尽量延后办理出殡业务。（互联网）

日本不是个例

在上个月G20峰会召开期间，岸田文雄在与中国领导人会晤时，曾呼吁中国放宽防疫措施。如今中国优化了疫情管控，放宽了出入境隔离措施，日本却宣布加强针对中国入境者的隔离限制。有些网友认为，这是日本言行不一，说一套做一套，也有网友认为，中国开放的步伐迈得太急，缺少规划和准备，导致短时间内出现大量确诊者，政策转变之快让所有人都始料未及。

有评论就写道：“人家让你适当放松管控，没料到你突然开放到这个程度。”

其实，早在中国政府周一宣布取消入境隔离措施之前，很多国家就担心中国大陆游客大规模出游，会造成国内疫情快速蔓延，从而影响防疫工作与民众健康。最近宣布对中国大陆游客实行入境管制的，不只是日本。

印度卫生和家庭福利部24日就宣布，来自中国大陆、香港、日本、泰国和韩国的国际旅客前往印度时，必须携带核酸检测报告，在抵达印度时被发现有症状或检测呈阳性的人将被隔离。

韩国疾病管理厅于12月16日将中国列入“检疫查验的重点国家”名单。该措施并非入境限制措施，而是在仁川国际机场检疫阶段，加大针对感染风险高且需要集中管理对象的入境筛查力度。体温超过37.5摄氏度的入境人员通常被归类为有症状者，本人及同行人员需要一同接受核酸检测。

意大利外交和国际合作部也公告，由于中国目前有大量的感染病例，因此米兰马尔片萨机场（Milan Malpensa Airport）将对所有来自中国的入境旅客进行核酸检测，目前这项新制度预计执行到明年1月30日，到期后将重新评估是否延续。

中国大幅松绑入境隔离措施，但是依旧限制确诊者入境。中国国务院在周一的《关于对新冠感染实施“乙类乙管”的总体方案》中就写到：来华人员如果核酸检测呈阳性，“应在转阴后再来华”。

上述这些国家实行的隔离措施，都是针对感染者和疑似感染者，和中国公布的新政策对等，可见并不是在刻意搞针对。中国如今终于放松对于入境人员长达三年的限制，打开大门的同时，中国民众也要慢慢适应世界上其他国家的门槛。