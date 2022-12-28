中国对国产网络剧片发行实行许可制度

中国国家广播电视总局办公厅发布通知，对国产网络剧片发行实行许可制度。

根据中国国家广播电视总局网站星期二（12月27日）消息，中国广电局发布关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知，作出上述规定。该通知自2022年6月1日起实施。

通知提到，国务院广播电视主管部门负责受理持有《广播电视节目制作经营许可证》的中央单位及其直属机构等提出的申请，省级广播电视主管部门负责受理本辖区内广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构等提出的申请。国务院广播电视主管部门负责制定国产网络剧片发行许可实施规范。

通知明确，广播电视主管部门对国产重点网络剧片实施重点监管。符合以下一项或多项条件的网络剧、网络微短剧、网络电影、网络动画片，应依法取得广播电视主管部门颁发的《网络剧片发行许可证》。

这些条件是：投资额较大的，具体数额由国务院广播电视主管部门根据网络视听行业发展和管理工作实际，适时调整并通报；网络视听节目服务机构招商主推的；在网站（客户端）首页首屏、专题版块或专区专栏中推荐播出的；优先提供会员观看或以付费方式提供观看服务的；网络剧片制作发行主体自愿按照重点网络剧片申报的。

通知还提到， 制作、播出重大题材或者涉及政治、军事、外交、国家安全、统战、民族、宗教、司法、公安等特殊题材的国产网络剧片，应当征求省级以上人民政府有关主管部门或有关方面的书面意见。

通知还明确，国务院广播电视主管部门或者省级广播电视主管部门可以根据公共利益的需要，对网络视听节目服务机构播出的网络剧片进行调控，可以做出临时停播、延期播出、要求修改等决定。

