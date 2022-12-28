中国交通运输部：国际道路客运将逐步有序恢复

中国交通运输部印发通知，明确自2023年1月8日起，调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策，在公路口岸恢复客运出入境服务后，逐步有序恢复国际道路客运服务。

根据中国交通运输部微信公号消息，交通运输部引发的《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》指出，逐步有序恢复国际道路客运线路。交通运输主管部门要密切关注本省（自治区）公路口岸恢复客运出入境的有关安排，组织国际道路客运企业统筹历史客运量、市场需求和企业发展实际等情况，研究提出有关国际道路客运线路和通行口岸等恢复方案。

通知要求，要加强与外方主管部门协商沟通，了解外方有关国际道路客运线路和通行口岸等恢复意向。中外双方就恢复有关国际道路客运线路和通行口岸等磋商一致后，交通运输主管部门将有关恢复运营方案按程序报批，及时向社会公告有关信息。要做好恢复国际道路客运线路运营准备。交通运输主管部门组织核实确认有关运输企业道路运输经营许可证、国际道路客运车辆道路运输证、国际道路客运线路许可等是否有效，已超期的应当依法及时予以更新，确保有关证件均合法有效。行业主管部门做好行车许可证核发等准备工作。运输企业加强运输组织管理，全力做好运营前的各项工作。

通知还要求，加强国际道路客运运输组织。要制定完善运输组织方案。有关地方交通运输主管部门指导运输企业根据批准的恢复运营方案，制定国际道路客运线路的具体运行方案，加强与合作的外方运输企业、汽车客运站等协作，确认运营线路涉及到境外停靠站点、加油点和有关服务设施等事项。要加强从业人员配备管理。运输企业优先安排身体健康、责任心强、经验丰富、安全驾驶经历长的道路运输驾驶员从事国际道路客运服务。运输企业要主动加强与中外双方口岸管理部门的沟通协调，熟悉国际道路客运出入境等各项手续，恢复运营前对国际道路客运驾驶员进行专门培训，进一步强化车辆驾驶技能、国际道路客运政策、外事纪律、疫情防控等要求。要加强车辆运营技术保障。按规定做好国际道路客运车辆的维护保养，配备必要的安全设施设备，确保车辆技术安全。组织对国际道路客运车辆技术状况进行全面排查，严格车辆动态监控，保障车辆运行安全。要组织开展线路恢复试运行。对行驶线路等情况进行重新全面勘察，重点评估道路交通通行条件、客运停靠站点及运营服务设施等情况是否满足运行需要。结合试运行情况，进一步优化完善有关运输组织方案，确保运输服务安全有序。试运行评估具备正式运营条件后，向社会公告提供正式运输服务。

通知要求，落实国际道路客运疫情防控措施。认真落实疫情防控优化措施及新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”等部署，结合当地实际进一步细化相关要求。赴华乘客在行前48小时进行核酸检测。按规定落实乘客乘坐交通运输工具实名制管理，行程中全程佩戴口罩。从业人员落实好个人防护、疫苗接种和健康监测措施。加强从业人员关心关爱和心理疏导，实施症状管理上岗，密切关注身体健康状况，出现发热等症状及时报告，必要时可开展抗原或核酸检测，恢复健康后正常返岗。

通知还说，要强化国际道路客运安全监管。督促和指导国际道路客运企业加大安全生产投入，全面维护拟投入国际道路客运设施设备，加强从业人员安全教育，确保运输安全监管能力与恢复国际道路客运服务相适应。开展安全风险管控和隐患排查治理，组织企业自查和行业安全检查，及时查找安全风险隐患，最大限度消除风险隐患，坚决遏制重特大安全事故发生。建立完善应急预案，出现规模化疫情后及时妥善处置，保障国际道路客运正常运行。要高度重视、有效防范极端恶劣天气带来的不利影响，建立与气象部门的快速通报与预警联动响应机制，加强天气监测和预警，出现极端恶劣天气时，及时停止运营，坚决杜绝冒险运输作业。