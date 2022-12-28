中国人大常委会将就黎智英聘海外律师一事释法

针对壹传媒创办人黎智英能否聘请海外律师为自己辩护涉嫌《国安法》的案件，中国全国人大常委会将在北京召开的会议中作出释法。

综合新华社、星岛日报和网媒“香港01”报道，人大常委会星期二（12月27日）早上在北京人民大会堂召开第一次全体会议，会期四天。会议由人大常委会委员长栗战书主持，采用现场和视频出席方式举行，共有136人出席。

据报道，当天的会议听取了港澳办主任夏宝龙，受国务院委托作出关于提请解释《香港国安法》有关条款的议案说明。

李家超以香港特首及香港特区维护国家安全委员会主席的身份表示，欢迎并感谢北京中央接纳他的建议，提请全国人大常委会解释《香港国安法》有关条款的议案，并获全国人大常委会列入议程。李家超说，他会热切注意全国人大常委会的审议结果。

全国人大常委谭耀宗拒绝评论会议内容，称只会在星期五（30日）会议闭幕当天再回应。列席的《基本法》委员会副主任谭惠珠说，她作为法律界人士，认为若早日处理相关问题，对黎智英案控辩双方备案会有很大帮助，“常委会通常两个月开一次会，如果这次会议有机会做到解决这问题，可让控辩双方多两个月时间备案”。被问到释法范围会否比李家超提请的阔，她不评论，而香港法律是否要修改，则视乎释法内容。

黎智英被依违反《香港国安法》起诉后，香港终审法院早前批准他聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为其抗辩。港府上诉失败后，李家超11月28日宣布向北京中央提交报告，建议提请人大常委会解释国安法，聚焦没有香港全面执业资格的海外律师能否代表被告在港出庭抗辩。

李家超上周赴京向国家主席习近平及总理李克强述职，总结行程时指“相信中央很快会作出释法决定”，并重申在提请中央希望释法“解决一些问题”时，已获中央驻港机构、以及港澳办充分支持。

黎智英案将于2023年5月30日进行第一次案件管理会议，2023年9月25日正式开审。审讯预计需时40天，至2023年11月21日审结。法庭另排期2023年5月2日至5月3日，听取辩方的终止聆讯申请，案件将由三名国安法的指定法官审理。