复星开通赴港复必泰二价疫苗预约接种

中国复星健康宣布，线上平台开通赴港复必泰二价疫苗的接种意向登记。

据新京报报道，复星健康星期二（12月27日）宣布，即日起，用户可登录复星健康平台或微信小程序，在首页找到“冠病疫苗”入口，进行赴港复必泰二价疫苗的接种意向登记，预约成功后可在两地正式恢复通关后前往香港自费接种复必泰二价疫苗。

复星健康平台信息显示，复星健康平台提供的赴港复必泰二价疫苗预约，仅针对需要接种冠病疫苗追加剂的人群，建议适用于18岁及以上、完成冠病疫苗基础免疫程序（接种两剂冠病灭活疫苗）的人群，平台暂时不为12岁至17岁青少年提供代约服务。如果冠病病毒核酸或抗原检测结果曾呈阳性者，以最后一次冠病病毒核酸或抗原检测阳性起计算，三至六个月后接种。

2020年3月16日，复星医药和德国百欧恩泰（BioNTech）宣布达成了mRNA疫苗开发的战略合作，复星医药获百欧恩泰授权，在中国大陆及港澳台地区独家开发及商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的冠病疫苗。

2022年12月，mRNA冠病疫苗复必泰BNT162b2以及复必泰二价疫苗均获正式注册为中国香港药品/制品（生物制品）。

复必泰二价疫苗是已上市复必泰BNT162b2的迭代和补充，可有效应对奥密克戎变异株。复必泰二价疫苗每剂含有15微克编码原始毒株刺突蛋白的mRNA和15微克编码Omicron BA.4/BA.5变异毒株刺突蛋白的mRNA。

临床研究及真实世界数据表明，复必泰二价疫苗作为追加剂接种后，针对奥密克戎 BA.1、BA.2和BA.4/BA.5变异株以及原始株等病毒株均可产生强烈的中和抗体反应，与原始株疫苗相比，具有更好的免疫原性和广谱性，能全面覆盖奥密克戎变异株。

根据百欧恩泰早前公布的复必泰二价疫苗2/3期临床试验，复必泰二价疫苗作为追加剂接种有利于加强对老年人群体的保护，加强接种后一个月的数据显示，复必泰二价疫苗临床试验数据效果佳，18至55岁成年人的中和抗体提高9.5倍，55岁以上老年人的中和抗体提高13.2倍，能够提供更好的保护效果。

