全球债券下跌 中国重新开放加剧通胀忧虑

全球债券市场星期二（12月27日）在清淡的交投中下跌，市场担心中国放松疫情管制措施会刺激通胀。

据彭博社报道，欧洲国债领跌，德国30年期国债收益率上涨18个基点至2.44％，达到10月份以来最高。美国30年期国债收益率上涨11个基点至3.94%，为11月中旬以来最高水平。美国10年期国债收益率跃升10个基点至3.85%。包括英国在内的几个国家仍在假期之中，所以各个市场成交清淡。

中国将很快取消入境后全员核酸检测和集中隔离，还将把冠病从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。中国结束这种令其经济遭受重大负面影响的自我孤立措施，可能有助于刺激全球经济增长并推动物价上涨，而这也可能降低固定收益产品的吸引力，即使固定收益市场在2022年已经经历了历史性的下跌。

联博的固定收益联席主管迪斯滕费尔德（Gershon Distenfeld）接受电视采访时说：“我们仍然生活在一个反常的世界里，好消息反而是坏消息。” 他说，随着中国经济重新开放，可能导致通胀下降速度比美联储希望的要慢一些。

美国10年期盈亏平衡通胀率上升五个基点至2.28％。不到两周前曾经低至2.12%。

本周的美国国债拍卖周期、也是2022年最后一个附息债发行周期的开始，也令美国国债面临压力。420亿美元（约566亿新元）两年期国债拍卖获得投资者的强劲需求。未来两天美国财政部还将发行五年期和七年期债券。

虽然许多分析师预测2023年债券表现会更好，但投资者仍然担心，持续的价格压力可能会迫使全球主要央行进一步收紧政策。日本央行上周出人意料的政策转变就令全球市场受到冲击。