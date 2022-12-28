美国正考虑加强对中国入境人士的防疫措施

中国官方星期一（12月26日）宣布对边境检疫措施进行大幅松绑，但国内疫情的大规模暴发和不透明的疫情数据引发了不少国家的担忧，美国目前正考虑加强对从中国入境人士的防疫措施。

据彭博社报道，一名不具名美国官员说，华盛顿目前在与公共卫生专家和国际合作伙伴进行磋商，并将根据磋商内容考虑对来自中国的入境旅客采取新的入境管制措施。

这名美国官员说，中国国内冠病病例的激增、以及中国通报冠病病毒传播数据的透明度，已引发了美国政府的担忧和质疑。如果缺乏基因组测序数据，一旦冠病新变异毒株出现，将难以辨识，才促使美国政府对来自中国的入境人员实行新管制。

中国国家卫生健康委星期一宣布，从明年1月8日起，将不再要求入境中国的人员进行核酸检测和集中隔离，入境人员只需要在行前48小时内获得阴性测试结果。届时，中国也将恢复办理中国公民因出国旅游、访友申请普通护照。

但同时，中国正经历新一波大规模的疫情暴发，引起全世界公共卫生官员的关注。公共卫生专家担忧，放任冠病病毒传播可能会催生一个危险的新变种。

在中国对边境检疫政策进行松绑后当天，日本宣布从12月30日起加强对从中国入境人士的防疫措施。从中国大陆赴日及过去七天内去过中国大陆的所有入境人员，入境日本时必须接受检测。日本也将限制中国航班增加班次。

同时，据马国《星洲日报》报道，为了应对境外输入冠病病例风险的剧增，马来西亚卫生部星期二也宣布将加强准备和应对方案，包括加强冠病数字化管理、强化冠病病例监测等六项方案。

报道称，中国旅游平台搜索数据显示，马来西亚是中国旅游平台搜索量增长最快的前10名目的地。

上述美国官员说，美国政府正在权衡类似的措施，作为防止冠病病毒进一步传播的一种方式。