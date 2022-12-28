张玉卓任中国国务院国资委党委书记

中国国务院国有资产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）人事调整，中国科协党组书记、中央委员张玉卓任国务院国资委党委书记。

据中国国务院国资委官网星期二（12月27日）消息，中共中央组织部有关负责人当日出席国务院国资委领导干部会议，宣布上述决定。

公开资料显示，张玉卓出生于1962年1月，研究生学历，工学博士学位，中国工程院院士，二十届中央委员。

张玉卓长期任职能源领域，曾历任煤炭科学研究总院院长、党委副书记；中煤科技集团公司董事长、党委副书记；神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长；2017年3月任天津市委常委、滨海新区区委书记；2018年5月兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。

张玉卓在2021年7月空降中国科协，担任科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记等职。

国务院国资委是国务院的正部级直属特设机构，经国务院授权，代表国家对有关企业履行出资人职责，监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产。

国资委党委书记一职此前由郝鹏担任。

公开资料显示，郝鹏出生于1960年，二十届中央委员，曾在甘肃、西藏、青海长期任职，2016年12月从青海省委副书记、省长调任国务院国资委党委书记，2019年5月起同时担任国务院国资委主任职务。

郝鹏于2022年11月履新辽宁省委书记。