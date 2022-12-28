中疾控：未来一段时间中国各地将迎来疫情高峰

中国官方星期一（12月26日）宣布大幅放宽现有的冠病管制措施，将冠病“乙类甲管”调降为“乙类乙管”。中国疾控中心称，当前冠病疫情仍存在很大不确定性，国内的疫情正处在快速上升的阶段，未来一段时间，全国各地会陆续迎来疫情高峰。

据澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制星期二下午召开新闻发布会，就冠病实施“乙类乙管”措施有关情况回答媒体提问。

中国疾控中心传防处主任医师殷文武针对当前中国防疫形势说，冠病疫情仍在全球持续流行，病毒在持续变异，还存在很大的不确定性。中国国内的疫情正处在快速上升的阶段，各地防控措施以及公众对防控措施的依从性，各地的人口密度、生活习惯以及地理气候等条件，使得不同地方疫情高峰所到达的时间会有所差异。未来这一段时间，各地会陆续迎来疫情的高峰。

殷文武说，根据牛津政策严格指数和相关官方网站公布的信息，全球大多数的国家已经调整了国内疫情的防控政策，如不再对公共场所、公共活动、交通、旅行等进行限制，仅保留特定场所佩戴口罩的要求。

他说，中国这次的调整实际上是根据奥密克戎变异株的传播力、致病力的特性，感染后引起重症死亡的情况以及国际上疫情变化做出的，是为了更好地适应疫情防控的新形势以及冠病病毒的变异株的新特点，使得防控更有操作性和针对性，更好统筹疫情防控和社会经济的发展，更好地保证的生产生活，减少疫情对于经济发展造成的影响。

针对中国政府在冠病感染者激增之际宣布对冠病降级管理，中国国家卫生健康委员会冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年，星期二在新闻发布会上也说，官方将冠病防控调整为“乙类乙管”，绝不是“放任不管”。当前工作重心从防感染转移到医疗救治，工作目标是“保健康、防重症”，确保防控措施调整转段平稳有序。