外资A股买入规模创历史新低

面对严格防疫措施和楼市滑坡下中国股市的下跌，外国投资者今年的A股购买规模降至历史最低水平。

据彭博社报道，境外投资者今年迄今通过陆港通净买入沪深上市股票870亿元人民币（168.18亿新元），约为去年总额的五分之一，也是2017年彭博开始整理相关年度数据以来的最低水平。

除了经济悲观情绪外，境外投资者对中国大陆股票兴趣下降也是全球基金撤出中国的原因之一，美国积极收紧货币政策削弱了中国政府债券等人民币计价资产的吸引力。然而，对于最糟糕时期可能已经过去的希望正在萌生，随着北京学习与病毒共存并重新将增长作为首要任务，华尔街乐观情绪重燃。

上海有谱投资执行董事王明利说，今年外资买盘淡静或许意味着，在疫后增长加速和全球政策紧缩拐点的双重提振下，明年资金流入将加速。

事实上，外国投资者的情绪自上个月以来已明显好转，中国防疫政策转向以及对房地产行业的支持力度加强推动股市强劲反弹后，资金流入速度加快。中美紧张局势的缓和也有所帮助。

不过，衡量中国大陆上市大盘股的沪深300指数今年下跌约21%，成为全球表现最差的基准股指之一，也是2018年特朗普对北京发动贸易战以来的最大跌幅。

今年流入大陆股市的所谓北向资金流明显低于高盛集团8月份的预估。当时，由于全球流动性收紧和人民币贬值预期，高盛将预测下调了三分之二至250亿美元。

该行表示，预计明年资金流入规模将反弹至650亿美元（875.56亿新元），略高于2021年的水平；到2030年，外资持有沪深上市股票的比例将从目前的不到5%上升至9%。

境外投资者也将拥有更大的大陆股票交易池，尤其是在监管机构本月同意进一步扩大股票互联互通标的范围后。

自沪港通2014年启动以来，股票互联互通已成为境外投资者交易大陆股票的主要渠道。另外，境外投资者还可以通过有二十年历史的合格境外机构投资者机制交易从股票到债券和大宗商品期货等一系列境内资产。

王明利说，在疫情防控引发动荡后，人们对是否要购买可能仍感到犹豫，但不可否认的是，中国资产有吸引力，基本面有吸引力。