日媒：日中拟新年后重新协调日外长林芳正访华日程

日媒报道称，由于日中两国就日本外交部长林芳正访华之行的日程迟迟无法拍板，两国拟定在明年新年后再作协调。

日本共同社星期二（12月27日）引述日本外务省高官报道称，日中两国政府曾商讨林芳正今年内访华的可能性，但中方回复在日程安排上会很困难，并暂时将这一日程推迟到明年1月。

然而，林芳正明年1月4至15日将访问中南美和美国，随后中国将迎来春节长假，届时日本也将召开例行国会，现阶段中日政府仍无法讨论出一个可行的方案。日本外务省高官称，两国计划在新年后重新协商林芳正访华的日程。

日本广播协会（NHK）和日经中文网本月22日报道称，日本外长林芳正原本计划最快12月下旬赴中国访问，与中国外长王毅举行会谈。但由于中方对此行程安排示以难色，林芳正访华计划将推迟至明年新年后。

但也有消息指，中国国内冠病疫情扩大，是林芳正访华行程推迟原因之一。中国在12月上旬放宽防疫措施后，国内感染人数暴增。

林芳正星期二在记者会上说，“访华一事目前什么都没有决定，将继续协调具体日期”。

如果林芳正访华之行实现，将是日本外长上自2019年12月以来再次访华。日本政府希望与中方不断开展对话，以改善双边关系，并期待以此次外长会谈为契机，激活部长级的“日中经济高层对话”等对话机制。