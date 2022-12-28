中共民主生活会：保持了经济社会大局稳定

中共中央政治局周一至周二（12月26日至27日）召开民主生活会指出，今年中共中央统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。

新华社报道，中共总书记习近平主持会议并发表讲话。中央政治局成员逐个发言，围绕会议主题，对照《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》、《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》，深刻剖析、开诚布公。

会议强调，今年是中共和国家历史上极为重要的一年。中共的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的蓝图。

会议指出，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中共中央带领人民迎难而上，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。

会议还强调，一年来的实践再次证明，“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位）具有决定性意义。

会议强调，在新征程上，全党必须深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实中共中央方针政策和工作部署。

习近平在总结时说，维护中共中央集中统一领导，是一个成熟的马克思主义执政党的重大建党原则。

习近平说：“我们这么大一个党、这么大一个国家，如果党中央不能实行坚强有力的集中统一领导，就会出现各自为政、自行其是的局面，那就什么事情也干不成。”

习近平强调，维护中共中央集中统一领导是“具体的而不是抽象”的，任何时候任何情况下都要坚持同中共中央保持高度一致，在中共中央统一指挥的合奏中形成和声，“决不能荒腔走板、变味走调”，任何时候任何情况下都要坚持对党绝对忠诚。

习近平也要求，中央政治局成员要带头廉洁自律，带头落实好管党治党的政治责任，严格管好家人亲属、管好身边人身边事，决不能让他们利用自己的权力和影响力牟取不正当利益。