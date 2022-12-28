香港拟明年11月再办扩充版金融投资峰会

香港金融管理局总裁余伟文说，上月初举办的香港金融投资峰会带来的效果和传导力超出预期，因此香港计划于2023年11月再次举办扩充版的金融峰会，预计将达到400人的规模。

香港《星岛日报》星期三（12月28日）刊登余伟文的专访。余伟文说，香港11月初首次举办“国际金融领袖投资峰会”后，不少国际金融机构已将香港重新放到全球资源的规划蓝图中。也有国际银行计划将旗舰会议活动移师回港举行，其中三家将于明年1月和2月在港举行；另有一家银行时隔三年后，计划于明年3月在港复办大型会议。

尽管今年11月的金融会议为香港复常打响头炮，但他认为，明年香港还需要加大力度推广香港，因为世界对香港的负面印象仍未消除。

余伟文透露，香港政府计划趁明年金管局成立30周年之际，再次举办金融峰会。在征询多名国际金融家的意见后，港府初步计划在明年11月举办这场会议，规模设定在300至400人左右。

另外，他还说，明年也是国际结算银行（BIS）在港成立亚洲总部25周年，双方也在商讨明年在香港举行特别央行行长会议；同时，金管局也在跟巴塞尔银行监管委员会商讨，希望将其中一次的巴塞尔委员会会议定在香港召开。若实现，届时香港将召集亚洲以至全球的央行行长到来，让这班政策制定者发表对全球经济和监管等方面的看法。

余伟文认为，即使香港经历了三年疫情，世局已变，但香港国际金融中心的定位无须大幅调整，但需加强作为世界与中国大陆桥梁、全球最大离岸人民币中心的定位。香港也需要在金融科技等全球议题上走得最前，否则国际金融中心的国际部分会被淡化，且需迅速补其不足之处及创造机遇，“若把国际金融中心当作业务，竞争非常大……所以我们一定要快和做得多。”