蔡英文见日参议员访团：延长义务役 与美日等捍卫区域稳定

台湾总统蔡英文星期三（12月28日）接见日本参议员访团时说，台湾已提出强化国防兵力结构调整规划，未来台湾也将和日本、美国等理念相近盟友合作，共同维护区域和平稳定发展。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社等报道，蔡英文星期三早上在台湾国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮等人陪同下，在台湾总统府接见日本参议院参议员世耕弘成所率领的访团。

蔡英文在致辞时说，在座日本参议员都是日本前首相安倍晋三的坚实伙伴，也是长年支持台湾的友人，回顾安倍的一生，致力守护民主自由价值，积极推动台日关系，对于安倍的离世，台湾各界都感到难过与不舍。

蔡英文称，台湾边境解封已满两个月，台日观光交流正逐步恢复中，过去台日互赠口罩与疫苗，共度疫情的挑战。台湾也要再次感谢日本对台湾防疫的协助，也期盼不只是观光，在经贸、安全等领域，台日能够持续深化交流，一起因应后疫情时代的挑战。

她提到，目前台湾正积极争取加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），希望各日本参议员给予台湾最大的支持，让台湾与日本等区域伙伴一起努力实现自由开放印度太平洋的愿景。

蔡英文称，台湾、日本面对共同的区域挑战，日本近来修订公布国防三文件，将大幅提升防卫能力，展现维护区域和平稳定的决心。

针对台湾提出强化国防兵力结构调整方案，蔡英文说，方案中规划将恢复一年期的义务役并强化训练的内容，未来台湾将跟日本、美国、欧盟等理念相近的盟友持续紧密合作，共同维护区域的和平稳定以及创造繁荣发展。

世耕弘成致辞时就台湾提出的强化国防兵力结构调整方案表示高度评价。他说，日本稍早也公布国家安全保障战略等安保三文件，大幅度增加国防预算、提升日本防卫能力；美国则签署国防授权法。日美两国都在明确释出讯息，区域现状不容许武力片面改变，也是相关国家努力提升吓阻能力的重要宣示。

世耕弘成说，未来他们将更秉持安倍晋三提倡的“自由开放的印太”，连同印度、澳洲等有志一同的国家，竭尽全能团结一致维系地区的和平稳定。

针对CPTPP，世耕弘成说，他们一行人有充分感受到台湾想加入CPTPP的热情及决心。他表示，相信与日本共享普世价值的台湾，绝对有能力符合高标准要求。但世耕弘成也坦言，不可否认，CPTPP有非常细微的规范、规则，加上每个国家的利益不尽相同，但日本对此愿意扮演调节角色，也具有丰富的相关知识跟经验，希望提供给台湾参考。

台湾总统府发言人张惇涵说，此行为世耕弘成第三度访台，访团成员还包括：山本顺三、末松信介、中田宏、山田宏、北村经夫、大野泰正、堀井岩、松川瑠衣、加田裕之、生稻晃子、友纳理绪等共12位参议员。