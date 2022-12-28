中国卫生官员强调白肺与武汉原始毒株无关

随着疫情在中国各地蔓延，中国网络出现不少对“白肺”现象的担忧。中国国家卫健委官员和地方疾控官员先后对原始毒株回归的传言做出回应，强调白肺与武汉的原始毒株无关。

近日网上有传言称，有冠病感染者在就诊过程中发现肺炎或在CT出现白肺的现象，可能跟原始毒株或接种疫苗有关。中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉星期二（12月27日）在新闻发布会上回应称，目前流行毒株仍然是奥密克戎毒株，出现所谓的白肺与武汉当时的原始毒株和疫苗接种无关。

焦雅辉解释，白肺是肺部影像学表现的一个口语化描述。当肺泡里出现炎症和感染时，肺泡被渗出液或炎性细胞填充，CT或X线射线穿不透，在影像学上的表现就出现了白色区域。

她强调，并不是只要肺部出现炎症就都叫白肺，比较严重的肺炎的表现才会出现白肺，肺部炎症比较重、渗出比较多的时候，即白色影像区域面积达到70%到80%的时候，临床上才把它称为白肺，不是说只要出现炎症就都是白肺。

据每日经济新闻27日报道，中国病毒学专家常荣山26日受访时也称，从国内毒株测序结果和流行株的迭代谱系来看，目前中国国内绝不可能出现原始毒株，“还有德尔塔的可能性也非常非常小”，“白肺”的罪魁祸首可能并非完全来自冠病病毒。

他认为，白肺是肺部感染导致肺泡间损伤后的影像学特征，不是感染奥米克戎的特有病症，细菌感染、流感病毒感染，或者腺病毒感染都可能导致白肺。

另据湖北省委宣传部微信公众号“湖北发布”消息，对于网上流传是不是2020年的病毒株重来，以及武汉市目前到底有多少奥密克戎变异株在流行等问题，武汉市疾控中心传染病防制所所长杨小兵称，从10月份至今，武汉市采集的样本中检测到的病毒全部是BA.5.2变异毒株，没有发现其他型别毒株。

杨小兵说，经过三年的变化，冠病病毒感染的主要特征也演变为以发热、头痛、咽痛、咳嗽这类上呼吸道感染症状为主，肺炎已不是主要症状，造成的健康危害也已经明显降低。

不过，冠病病毒感染仍然是引起肺部炎症的病原体之一。他建议，如果感染后较长时间没有恢复，并出现咳嗽、发热、胸闷等加重情况，要及时就医就诊，防止演变为重症。