台湾官员称计划筛检中国大陆入境旅客

中国大陆自明年1月8日起针对染疫者不再实行隔离措施，也取消入境后核酸检测与隔离措施。对此，台湾官员透露，政府计划对中国大陆入境旅客进行筛检。

据《自由时报》报道，台湾行政院长苏贞昌周三（12月28日）临时召开扩大防疫会议因应。他说，预估春节期间有3万人次自中国大陆入境台湾，他要求疫情中心指挥官王必胜周三即协同相关部会盘点相关医疗量能以及至机场规划硬体设备。政院官员透露，对于指挥中心建议，苏贞昌已拍板针对中国大陆入境旅客筛检。

台湾行政院发言人罗秉成转述称，指挥中心在会中指出，两岸往返频繁，台湾虽然尚无观光客入境，仍建议针对中国大陆入境旅客进行采检，做为观测中国大陆疫情以及防范本土疫情急遽升温的措施。

指挥中心指出，中国大陆本土疫情严峻，各地疫情持续上升，热区以各大城市为主，预期大陆续于本月底至明年1月将达第一波高峰，且随春节前、后返乡人流增加，将可能使疫情自城市向农村地区扩散，整体疫情可能持续逾三个月。

此外，中国大陆自明年1月8日起针对染疫者不再实行隔离措施，也取消入境后核酸检测与隔离措施，台湾目前虽未开放大陆观光客入境，仍应紧盯相关疫情发展，并采取积极措施来加强维持边境管理。

苏贞昌说，台湾目前并无开放中国大陆观光客入境，但预估春节期间仍有3万人次自中国大陆入境，为保护台湾人民健康，请王必胜审酌各国应对做法以及台湾所采取的防疫措施，协同相关部会盘点相关医疗量能以及至机场规划硬体设备，包括明年1月7日将实施的“金马地区民众春节交通专案”的执行措施是否应做相应调整也应并为考量。相关措施也应在做好规划后，一并对外说明实施时程，并做好相关导引与宣传。