中国官方倡导春节弹性错峰休假 春运期间不再查健康码

中国国务院印发春运工作方案，要求全国各地在历时40天的春运期间，探索实施弹性休假、错峰有序出行，降低公众集中出行压力，但未再倡导“就地过年”。

中国国务院应对疫情联防联控机制春运工作专班星期二（12月27日）向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构等印发了《2023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》，提出上述要求。

根据《方案》，2023年综合运输春运从1月7日开始，至2月15日结束，共40天。

《方案》要求保障群众错峰有序出行，要求各地科学精准执行疫情防控优化措施及“乙类乙管”各项措施，不再对乘客查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检，不再实施乘客测温。不得随意暂停或限制客运服务，不得随意限制车辆、船舶正常通行。

方案也未再倡导“就地过年”，要求保障探亲人员错峰有序回家过年和返岗，建议各地探索实行弹性休假、错峰休假政策，降低公众集中出行压力。

对于务工人员，返乡返岗出行需求相对集中且具备条件的，可结合实际组织开行务工人员包车、专列（包车厢）、包机等“点对点”运输。

针对高校学生，方案要求保障高校学生错峰离校返校。各地要合理确定寒假放假时间，避峰错峰安排春季开学返校。高校应尽可能避免在春运期间开学；确需在春运期间开学的，要坚持“一地一案”“一校一策”组织开学返校，尽量避开春运返程客流高峰期。

此外，方案也提到要保障自驾人员错峰出行、游客有序流动等。

在交通物流方面，《方案》要求确保持续稳定运行，继续实施动态监测、督导调度、督办转办、24小时值班值守、信息公开和典型问题通报等制度，确保交通物流畅通高效，也要求将交通物流从业人员纳入“白名单”管理，并且严禁擅自关停关闭交通物流基础设施，严禁以任何形式限制运输服务。

《方案》也倡导地方政府全面落实疫情防控优化措施及“乙类乙管”各项措施、确保交通物流维持运行状态、确保关键物资运输畅通、保障人民群众安全、做好应急准备。

中国国家卫生健康委员会星期一（12月26日）宣布对冠病降级管理，从原先的“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，从明年1月8日起​，也​不再对冠病感染者实施隔离措施，不再判定密接者和划定高低风险区​，​国际客运航班数量管控也将全面开放。