日本限港航班飞四机场 港运输局促立即撤回

日本宣布本周五（12月30日）起，来自香港的载客航班，暂时只能使用成田、羽田、关西和名古屋中部四个机场；航空公司也不准增加由香港前往日本机场的航班。香港运输及物流局星期三（12月28日）说，该局前日收到日本民航局有关通知，局长林世雄对于日本当局在旅游旺季作出如此仓猝的决定，表示非常失望，已去信日本当局，同时已联系日本驻港总领事馆人员表达强烈关注，并严正要求日本当局撤回有关决定。

香港运输及物流局在脸书专页上发文说，局长林世雄补充，局方星期三与日本当局沟通后获确认，新规定实施后，香港航空公司的航班仍然可由日本各个机场载客飞返香港，不限于上述四个机场。与此同时，局方就事件一直与受影响的香港航空公司紧密沟通，并得悉它们会尽力安排受影响的乘客由日本返回香港。

至于计划于12月30日或之后由香港出发前往日本的人士，运输及物流局已提醒受影响的香港航空公司必须尽快和直接向受影响乘客交代事情发展。

林世雄强调，港府非常关注事件，并已要求香港航空公司向受影响的乘客提供最大的支援和协助。政府会继续密切留意事态发展，及采取适当跟进。

在中国大陆官方星期一深夜宣布1月8日起不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离后不久，航空网站Trip.com和携程网上，从香港飞往大陆的航班搜索量与前一周12月19日同一时间相比，猛增了约521%。

日本首相岸田文雄星期二宣布，由于中国境内冠病病例骤增，从星期五（30日）起，所有从中国出发的人员抵境时必须接受检测，呈阳者须进行基因组分析，还必须到指定设施隔离七天。