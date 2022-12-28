前中国小姐张淑娟提告周玉蔻毁谤案首次开庭

前中国小姐张淑娟今年9月被污蔑是国民党台北市长蒋万安的父亲、总统府前秘书长蒋孝严的外遇对象后，向台北地检署提告台湾亲绿的媒体人周玉蔻和蔡玉真伤害名誉。台北地检署星期三（12月28日）首度开庭审理此案。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台北地检署星期三首度开庭传唤张淑娟作证厘清，庭讯进行约一个多小时结束。

张淑娟离开法庭后，在律师的陪同下接受媒体采访。她受访时数度哽咽地说，过去三个月来自己心情上遭遇的折磨，只能说四个字“痛不欲生”，她从25岁起当选中国小姐，代表台湾比赛，把名声看得比生命还重要，但她无法想像35年两个素不相识、无冤无仇的资深媒体人，却可以作假新闻一搭一唱，无中生有地对她进行人格羞辱，霸凌没有麦克风的自己，“泯灭人性的残暴的手法已超越人的底线”。

张淑娟说，这三个月来，每天都濒临崩溃、瓦解，活在恐慌、忧郁及被迫害的心情中，只能求助精神科服药，否则彻夜难眠和喘不过气，经常恶梦连连，所幸靠社会上正义的力量，有无数素不相识的“女菩萨”及“无敌女金刚”，路见不平、拔刀相助、仗义直言，其中包含了东海大学的师长、同学们、以及不认识她的脸书朋友们。

张淑娟也表示，感谢台北地检署的检察官，认为检察官开庭做的功课远比她想像得多。她表示，自己相信“邪不胜正”，相信优秀的检察官能以专业与睿智，早日让真相水落石出，还给她一个清白和公道，还有自己原本安静的绘画生活；她也相信检察官能彰显社会的正义力量，拨乱反正、正本清源，让含冤莫白的自己得到心灵的平复。

当时陪同张淑娟到北检按铃提告的国民党立委候选人王鸿薇同一天受访时也说，张淑娟态度很坚定，绝对不会和解。

今年9月22日晚间，周玉蔻在她主持的民视政论性节目《辣新闻》节目中，直接点名张淑娟是当年和蒋孝严在北市晶华饭店开房间的女主角，事后又表示消息来源是蔡玉真。四天后，被点名的张淑娟前往台北地检署对周、蔡提起加重诽谤罪告诉。她指责周玉蔻利用媒体力量毁人名节，并称一定会告到底。

不过，周玉蔻于张淑娟提告当天也在地检署门口开记者会，公开鞠躬致歉，称自己为了查证此事花了几年功夫找不到张，发言焦点仍环绕蒋孝严婚外情。周玉蔻也指控张淑娟被王鸿薇策动提告，一旁的王鸿薇则当面斥责周玉蔻是媒体败类。