四川官方调查：感染率已过63.5% 政府要求“压峰”转段

中国四川省召开会议，要求争分夺秒做好“压峰”转段、顺利渡过疫情流行期。目前四川省疾控中心发布的问卷显示，省内的冠病感染率为63.52%。

据四川日报报道，四川省疾控中心发布的四川省新冠感染情况问卷调查（第二次）结果显示，省内21个市州183个县的15万8506名被调查者的感染率为63.52%，较12月19日首轮调查结果（46.93%）上升16.59个百分点，四川疾控还认为，本次调查人群的实际感染率应高于63.52%。

分地区看，城市地区感染率为65.42%，农村地区感染率为54.91%。183个县（区、市）中，有24个感染率大于等于70%；164个感染率大于等于50%。

四川疾控介绍，根据居民自填的核酸或抗原检测阳性时间分布来看，全省阳性检出的高峰期集中在12月12日至23日，目前日新增感染已处于回落阶段。从居民症状出现时间分布来看，症状首次发生在12月10日开始上升，24日已降至8至9日水平，新发症状回落更早，其时间趋势较病毒检出时间要早两日左右。

调查15万8506人中，临床症状以咳嗽、发烧、乏力和浑身酸痛、流涕鼻塞为主，其中12万2464人有发生不同程度的咳嗽，咳嗽发生率为77.26%。根据基础疾病患病情况分析，患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超过10天的比例更高。

四川26日召开全省疫情防控工作电视电话会议，要求争分夺秒做好相关工作，远近结合做足充分准备，确保实现“压峰”转段、顺利渡过流行期，会议开至县一级。

会议指出，要备足医疗救治资源，保障群众就医用药。尽快扩容发热门诊资源，确保需要住院的重症患者应收尽收、及时得到救治。加大重点医药资源生产保供和统一调配力度，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬物价、囤积居奇以及制售假冒伪劣药品等违法行为。

在脆弱群体的医疗救治上，会议指出，加快推进老年人疫苗接种，开辟老年人就医绿色通道，避免治疗延误导致轻症转重症、重症转危重症。指定儿童收治定点医院、划定儿科病区，确保儿童患者得到及时救治。适当控制聚集性活动，引导返乡人员加强自我健康监测，减少疫情传播扩散风险。