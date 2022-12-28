港大专家称担心大陆病毒风险是心理障碍

中国大陆大幅放宽防疫措施后，与香港通关在望。港大感染及传染病中心总监何栢良星期三（12月28日）说，其实不用太担心大陆通关后的风险，他反问为何有人去外国旅行就不怕染疫，对大陆却要害怕，认为这种担心并非源于科学，而只是心理障碍。

根据《星岛日报》报道，何栢良在一档节目中说，以目前疫情发展，只要打满针症状都会很轻微，相信政府会优先让打满三针的旅客赴港，他也相信通关后不需要检疫，检测角色也会微乎其微。此外，由于香港与大陆已一段时间无人员往来，可能有大量需求已累积，相信初期会设配额，再逐步放宽。

对于目前大陆流行的病毒株为BF.7，而香港则为BF.4或BF.5，何栢良认为不需要太过担心大陆人到港后风险会忽然暴增。他指香港人已经习惯了“碎步式复常”，可能见到其他地方放宽得较快，心理上不太习惯，“你首先要搞清楚的是，大陆病毒同香港、世界各地病毒基本上没有分别，大陆BF.7是其中一个主要的病毒，香港就是BQ.1或者BQ.1.1，BA.7都是BA.5的下一代，它的杀伤力或者引致重症的风险没有特别高。”

他说，主要的分别在于BA.7较易有“免疫逃逸”，易于感染，但香港人只要接种够疫苗，如三针复必泰，重症率只是几万分之一。“香港人去法国、英国、日本，旅游期间当地大把病毒，所以我们某程度部份香港人有个心理关口，我们去日本、泰国就不怕有病毒，反过来，你上大陆或者大陆人来香港，你又怕他们带有病毒？”何栢良认为这种担心并非源于科学，而只是心理障碍。

大陆现在改为一月一次公布疫情数据，何栢良也认为香港不需要日日公布，这对复常无帮助，只须公布住院、重症及死亡人数已足够，并指出检测阳性百份比对于评估病毒流行更有参考价值，却反而没有公布。