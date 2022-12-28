温州银行原行长吴华一审判死缓 非法收受财物2.75亿人民币

温州银行原行长吴华因受贿、挪用公款等罪一审被判死缓，终身监禁。

据浙江省温州市中级人民法院微信公众号消息，温州市中级人民法院星期三（12月28日）对吴华等四人受贿、挪用公款、违法发放贷款、违规出具金融票证、非国家工作人员受贿案进行一审公开宣判。

法院宣布，被告人吴华以受贿罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以挪用公款罪判处有期徒刑12年；以违法发放贷款罪判处有期徒刑10年，并处罚金20万元（人民币，下同，约3万8700新元）；以违规出具金融票证罪判处有期徒刑七年；数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

另外，被告人周良增、林深、何江丰分别被判处有期徒刑八至16年不等刑罚。

追缴涉案赃款赃物及吴华等四人的违法所得及其收益、孳息，不足部分继续追缴，均予以没收，上缴国库。

法院审理查明，吴华在2013年至2019年利用担任温州银行行长的职务便利，为有关单位和个人在授信审批、贷款发放、出具履约保函、企业融资等事项上谋取利益，先后多次伙同他人或单独非法收受财物，共计价值2.7544亿余元。

此外，吴华在2013年至2015年利用职务便利，伙同他人挪用本单位资金5.08亿元归个人使用或出借给他人，进行营利活动；2011年至2018年违反国家规定发放贷款5.01亿元，造成温州银行账面损失3026万元；2015年至2017年，违反担保业务管理规定，未经贷审会和董事会审批，伙同他人出具其他保函3亿元。

法院认为，吴华的行为构成受贿罪、挪用公款罪、违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪，应予以数罪并罚。吴华受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，应依法严惩。综合考虑全案犯罪事实、情节及对社会的危害程度，作出上述判决。