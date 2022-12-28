台湾明年1月对大陆入境人员进行核酸检测

为应对中国大陆疫情升温，台湾将在明年1月对从大陆入境人员进行核酸检测，对象也包括通过“小三通”春节专案赴台人员。

据台湾卫生福利部疾病管制属官网新闻稿，中央流行疫情指挥中心星期三（12月28日）宣布，因应中国疫情升温，为保障台湾人民健康安全，及早发现确诊者连结医疗照护，并防范及侦测高风险变异株，做出以上安排。

指挥中心决定，自明年1月1日零时至1月31日期间，除维持现行不开放中国大陆观光客赴台的政策外，搭乘自大陆的四个直航航线，及金马地区民众“小三通”春节交通专案赴台的旅客，入境时须于机场或港口配合采集唾液检体进行核酸检测。

同时，相关人员采检后应尽快返回住所，进行七天自主防疫及后续自我筛检，筛检阳性者依规定进行“5+n”居家照护及自主健康管理（即居家照护五天+自主健康管理至快筛阴性），阳性检体也将被送至疾管属实验室进行病毒定序。

指挥中心提到，随着中国大陆近期调整疫情防控措施，加上其疫情资讯不明、感染者有激增情形，目前已有日本、意大利等国家纷纷出台应边境管控措施，加强对中国入境旅客全面采检、管控航班或其他严格措施。

指挥中心预计，中国大陆疫情也可能会冲击台湾防疫及医疗量能。指挥中心说，冠病疫情变化难测，除上述针对来自大陆人员加强采检的措施外，其余入境旅客若入境时或入境前14日内有疑似冠病症状，仍需主动告知机场或港口疾管署检疫人员，配合健康评估及采集唾液检体。

指挥中心还强调，所有入境旅客抵台时需领取快筛试剂，并落实7天自主防疫规定，于入境当天或自主防疫第一天，以及有症状时进行自我快筛，以维护自身及台湾人民健康；自主防疫期间外出时，需持有两日内快筛阴性结果。

中国大陆正在经历新一波大规模的疫情暴发，而大陆移民管理局宣布明年1月8日起，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游和访友申请普通护照。截至目前，已有包括日本、韩国、印度、意大利等国对来自中国大陆的旅客收紧了入境检疫要求。