朱立伦驳蔡英文“唯有备战才能避战” 称国防加上对话才能避战

针对台湾总统蔡英文宣布延长义务役至一年时提出“唯有备战，才能避战”，国民党主席朱立伦驳斥称，唯有强化国防并增加对话，才能避免两岸冲突与战争。

据《自由时报》报道，朱立伦星期三（12月28日）主持党中会发表讲话时，针对这一观点直批“蔡总统，你真的错了！”。

朱立伦指出，美国总统拜登与日本首相岸田所以要与中国大陆国家主席习近平见面，都是希望通过交流、对话，避免冲突。他还说，国民党的一贯主张就是通过对话取代对抗，以交流取代交恶，“反观民进党除了对抗、交恶，没看到任何避战与对话机制，也不鼓励交流。”

朱立伦还说，蔡英文并没有提到真正影响台军战斗力的募兵制与志愿役，以及为何台湾的志愿役招不到有效、足够的兵源。他指出，原因在于军人的光荣感没有提升，军人地位、光荣感没有提升，待遇不合理，加上训练服役过程的品质无法让大家满意，因此志愿役与募兵制一定要重新改革调整。

朱立伦还说，对所有家长来说，最需要的是能安心，只要两岸和平安定，家长就能安心，而每一位年轻人对于兵役最关心的，是服役内容与品质能否符合现代化的国防需要，而不是用过去10年、20年、30年前的老计划浪费大家的时间。

另一方面，朱立伦也提出，服兵役过程除了应该要有适当的合理待遇，军人的尊荣感也同样重要，民众对军人的重视、军人的光荣感以及地位提升，需要社会一起努力。他说，过去长期缺乏这方面的努力，因此国民党主张，应把九三军人节恢复为法定假日，全民共同敬军，并提出对于各项大众交通工具，应该要有军人专属以及相应优惠。

