上海交通大学和武汉大学医学资格获香港认可

为了解决香港近年的医生荒，特区政府放宽规定允许非本地培训的医生在港执业，卫生署署长星期三（12月28日）公布第三批获承认医学资格的名单，其中包括大陆的上海交通大学和武汉大学。

据星岛日报报道，第三批获得特别注册委员会承认医学资格的名单上共有25所大学，其中包括上海交通大学的五年制医学学士课程及武汉大学的六年制医学学士课程，加上今年6月公布的上海复旦大学，目前累计有三所大陆大学课程获得了认可。

据报道，名单将于12月30日刊宪，同日生效，并将于2023年1月11日提交立法会进行先订立后审议的程序。连同之前两批分别于今年4月底及6月上旬公布的医学资格名单，至今共有75项医学资格获得特别注册委员会承认。

香港医务卫生局局长卢宠茂说，注委会也将继续积极推进其他符合既定条件的非本地医学院课程的评审工作，以制订下一批获承认医学资格名单。



为缓解香港医生不足问题，自《2021年医生注册（修订）条例》去年10月生效后，持获承认医学资格的非本地培训医生，如符合相关条件，即可申请循特别注册途径于香港公营医疗机构（即医院管理局、卫生署、香港大学和香港中文大学）担任医生工作，并在服务一定年期、取得获承认专科资格及通过评核后，获得正式注册在港执业。