韩国七款游戏在华获得外资版号

时隔一年半，共有七款韩国游戏通过中国政府审批获得版号。

据韩联社报道，中国国家新闻出版署星期三（12月28日）在官网公布了2022年进口网络游戏审批信息，共有44款游戏获批版号，其中包括七款韩国游戏。

此次获得外资版号的七款韩国游戏为《命运方舟》《第七史诗》《冒险岛：枫之传说》《二之国：交错世界》《战之刃：幸存者》《传奇商店：经营与打造》和《剑与骑士团》。这些游戏的出版和运营单位均为中方企业。

韩国自2014年至2016年向中国出口总计48款游戏，但受“限韩令”影响，2017年3月之后，韩国游戏几乎未获得中方的外资版号。

但2020年12月，韩国游戏开发商Com2uS推出的游戏《魔灵召唤：天空之役》在华获得版号，Pearl Abyss手游《黑色沙漠》2021年6月也获得版号。2022年7月，Kakao Games旗下开发商Nimble Neuron的游戏《永恒轮回：无限》获得内资版号，开发和服务供应商均为中国企业，Nimble Neuron仅获取版权费。

据路透社分析，此次进口游戏再次批准，标志着中国政府对游戏行业的严格限制已经结束。而对游戏行业长达一年的打击，使包括腾讯控股和网易公司在内的中国科技公司的游戏收入造成了重大打击。