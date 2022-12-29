消息：陆港通关配额初步暂定每天3万人

中国大陆与香港最早将于1月中旬通关，香港特首李家超星期三（12月28日）透露港府正与中国大陆商讨通关的人数安排，将尽可能争取最大人数安排，意味着通关初期将设有配额。港府消息人士透露，初期两地的通关配额将定在每天3万人。

据香港《星岛日报》报道，李家超星期三召开记者会，并在会上宣布进一步放宽多项防疫措施，包括取消所有入境强制核酸检测。他在记者会上也多次被问及陆港通关的进度和详情。

李家超说，香港和中国大陆相关部门会尽可能作最大“人数安排”，做得妥当、畅顺、不出乱子，按实际安排灵活调校，在实施第一次的“人数安排”后，观察一段时间，待运作畅顺后再进行第二步的人数安排。李家超说，已就通关安排与大陆单位接触，期望1月15日前获中央批准通关方案。

他也说，香港目前有四个方式进入中国大陆，包括空运、船运、铁路及陆路口岸，其中飞机、船运和铁路的班次是点对点，可逐步增加，但陆路口岸是香港与大陆最大的人流通关方式，在2019年前每日单向可达40至50万人，口岸有地理限制每分钟能处理多少人流，在流程和配套在运作要测试是否畅顺。

接近港府的消息人士透露，陆港通关初期将会有配额，目前初步拟定的安排暂定会是每天3万人。届时，香港所有通往中国大陆的口岸也将会开放。

目前香港主要有九个陆路管制站，当中深圳湾、落马洲、文锦渡、沙头角及港珠澳大桥为道路过境通道，另外四个是铁路过境通道，分别位于罗湖、落马洲支线、红磡城际直通车站及西九龙高铁站。

香港海关近日称，各口岸管制站已做好准备，迎接全面通关复常，海关人员正密锣紧鼓进行关务演练，检查防疫装备、校正清关设施等。