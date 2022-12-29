民进党败选报告被点名 前新竹市长林智坚致歉

民进党在败选检讨报告中指出前新竹市长林智坚的论文抄袭事件是败选因素之一，林智坚星期三（12月28日）对此表示愿意承担责任，并向选民、支持者等道歉。

林智坚星期三晚间在脸书发文说，民进党中央发布检讨报告，除了疫情因素、黑金争议、重大治安议题处理不力外，也提及因为他个人论文事件处理不当，进而影响其他县市选情。

林智坚说，对于未能完成民进党托付在桃园市长一役拿下胜利，他责无旁贷，绝对是桃园选战中最应负责的人，他必须诚挚致歉。

他说，角逐桃园市长并非他的人生规划，让他决定参选的关键是配合民进党整体选战布局，并希望以近年他与新竹市政府将设计力导入公共工程的“新竹经验”扩及其他县市。但既然选择参选，就必须负起完全责任，会决定退选是因为特定媒体与政治人物对论文的讨论和操作，让选战彻底失焦，且除了对手攻击，党内也陆续出现杂音。

林智坚称，基于保护台湾的民主自由，不愿意看见社会陷入无意义的仇恨动员，几经沟通说服，在选对会成员的共同决定下正式退选，并回到新竹市持续辅选。

林智坚说，面对新竹市长的选举结果不如人意，他有责任，也愿意完全承担大家对他的批评和任何意见。

他续称，民进党的败选检讨报告，他是唯一被点名的党员，他愿意承担责任，也向选民与支持者及其他党员表示深切歉意。

民进党2022年大选检讨小组召集人郑文灿星期三说，民进党在青年选票与中间选票的流失，是这次地方选举挫败的主要原因；民进党检讨报告也罗列疫情、通膨、论文事件、治安黑金、兵役问题等败选因素。