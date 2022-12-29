台民调：侯友宜政治信任度居冠 蔡英文名列第四

《美丽岛电子报》12月针对可能参加台湾2024年大选或具有指标性的政治人物信任度进行民意调查，新北市长侯友宜排名第一，台湾总统蔡英文则列第四。

据中时新闻网星期三（12月28日）报道，《美丽岛电子报》公布近日对台湾六个政治人物所做的信任度调查，信任指数的范围是从0点到100点，指数值越大就表示信任度的综评愈佳，指数值越小则表示信任度的综评愈差。结果，新北市长侯友宜排名第一，副总统赖清德第二，前副总统陈建仁、总统蔡英文、前台北市长柯文哲和国民党主席朱立伦依序名列第三至第六。

六个政治人物信任度，侯友宜所获得的信任指数，比2022年10月调查增加4.0点，达70.5点，信任的比率增加6.1个百分点达76.3%，不信任的比率减少4.8个百分点达15.7%，可见今年6月爆发恩恩事件的冲击，已大致退去。

赖清德所获得的信任指数，比2022年10月调查减少0.5点达59.7点，信任的比率减少1.1个百分点达60.4%，不信任的比率增加0.9个百分点达29.4%。

陈建仁所获得的信任指数，比2022年10月调查增加0.2点达57.1点，信任的比率增加1.2个百分点达54.1%，不信任的比率减少1.4个百分点达29.5%。

蔡英文所获得的信任指数，比2022年10月调查减少7.1点达41.3点。在本月六个政治人物信任指数中，蔡英文在各群民众中的信任指数仅领先朱立伦。

柯文哲所获得的信任指数，柯文哲比2022年10月增加1.0点达44.7点，信任的比率减少0.9个百分点达43.5%，不信任的比率减少0.5个百分点达48.2%。

由于国民党在“九合一”地方选举中大胜，囊括14个县市长，连带推升党主席朱立伦声望。朱立伦所获得的信任指数，比2022年10月增加5.0点达35.9点，信任的比率增加5.2个百分点达28.6%、不信任的比率减少5.5个百分点达60.9%，但仍低于民众对国民党的好感度的39.7%。

上述民调由《美丽岛电子报》于12月21日至12月22日委托毕肯市场研究公司执行电访，由访员进行的电脑辅助电话访问方式，成功访问1072人，在信赖水准95%时抽样误差最大值为±3.0%。