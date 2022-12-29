高翔接替石泰峰出任中国社科院院长

中共二十届中央委员高翔接替石泰峰，出任中国社会科学院院长。

据中国社会科学院官网“院领导”栏目显示，高翔已任中国社会科学院院长、党组书记。

公开资料显示，高翔出生于1963年10月，四川南部人（四川盐亭出生），中国人民大学清史系中国古代史专业毕业，持有历史学博士学位。他在中国社会科学院工作多年，曾任中国社会科学院党组成员、秘书长，福建省委常委、宣传部部长，中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任等职。

2018年11月，高翔出任中国社会科学院副院长、党组成员，隔年1月起兼任中国历史研究院院长、党委书记。

2021年3月，高翔任中国社会科学院副院长、党组副书记（正部长级），兼中国历史研究院院长、党委书记。他是第二十届中共中央委员。

此前担任社科院院长的66岁石泰峰在今年10月晋升中共政治局委员，在中央书记处排名第二，仅次于中共政治局常委、北京市委书记蔡奇。他也在今年10月正式出任中共中央统战部部长，预料也将参与港澳事务。

公开资料显示，石泰峰曾长期在中共中央党校任职，经历了胡锦涛、曾庆红、习近平三任校长。调任地方后，他担任过江苏省委组织部长、副书记、苏州市委书记，2016年出任江苏省长。2017年，石泰峰赴宁夏出任“一把手”，2019年转任内蒙古书记。他曾在内蒙古推动广受关注的涉煤领域反腐“倒查20年”，并在今年5月出任中国社会科学院院长。