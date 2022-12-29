连战回忆录：两岸应追求最终和平

台湾前副总统连战明年1月将出版的《连战回忆录》，完整记录他寻根、求学、从政、推动两岸和平的重要历程，并还原2005年“和平之旅”及一次“连胡会”、四次“连习会”等历史场景。对于两岸联系，连战认为，两岸应该推动政治对话，追求最终和平。

综合台湾《中国时报》《联合报》星期四（12月29日）报道，台湾总统蔡英文星期二（27日）宣布，义务役役期延长至一年，引发热议。

《连战回忆录》收录连战在2005年在北京大学演讲等七篇重要讲稿，其中有一篇原预订在2004年3月19日，即总统大选前夕举办“选前之夜”的讲稿，但当天中午发生震惊各界的“319枪击案”而未发表。

这份讲稿首度曝光，连战称若当选总统，他将推动募兵制，由志愿役职业军人为国防主力，义务役只要接受三个月严格入伍训练，退伍后即为后备战力，有利青年早点进行人生规划，而募兵制要成功，有两大关键就是和平稳定的两岸关系与足够的国防预算。

亲连战人士称，连战、连胜文父子都不赞成役期延长，认为只要两岸关系和平稳定，根本不会有准备送年轻人上战场的事。

亲连战人士称，蔡英文说“备战才能避战，能战才能止战。”但其实是蔡政府把马蜂窝捅破，搞得两岸兵凶战危，后果却要由年轻人、甚至全台人民承担非常不负责，对目前高中三年级以下的学生尤其不公平，“国民党应强力诉求要以‘坚持追求和平稳定的两岸关系’，推动共荣互利，避战止战”。

连战历任交通部长、外交部长、驻萨尔瓦多大使、台湾省主席、行政院长、副总统、国民党主席等党政要职，从政期间推动台北市区铁路地下化、全民健保、眷村改建、网际网络建设、电子化政府、弹性外交、两岸和平三通等，其回忆录见证台湾一甲子政治、经济、民主化历程。

在2000年后，连战更肩负两岸与国际交流重任，追求两岸最终和平，因此整套回忆录有如近代台湾发展史，也颇有传承祖父连横著作《台湾通史》的遗绪。

连战在书中提及2005年两岸和平之旅，当时他以国民党主席身份访问中国大陆，会晤中共总书记胡锦涛，成为55年来首位重返中国大陆的国民党主席，因此也称“两岸破冰之旅”。连战当时发布两岸和平发展的五项愿景，为国民党在2008年重返执政奠定根基。

连战也提及2006年以荣誉主席身份参加国共论坛，与胡锦涛再度会晤，双方重申“九二共识”与“一个中国”政策。2008年至2012年，连战代表参加亚太经济合作会议，再度会胡锦涛。2013和2014年访陆期间，连战四次会晤中共总书记习近平。

《连战回忆录》筹划及撰写历时15年付梓，全套45万多字，分上册《我的永平之路》、下册《从破冰到永平》，由天下文化出版，原订去年底、今年初上市，后来因连战健康因素而延迟，不过连战仍亲自逐字校对，将于明年1月17日上市，2月7日在经国七海文化园区举办新书发表会，连战将亲自出席。