中国边境松绑带动航班需求 但国际航司反应冷淡

中国对边境管制措施进行大幅度松绑后，国内和国际航班需求暴增，航班订单和价格同比环比均出现“V型”走势。然而，来往中国的航班并没有随着需求的上涨而增加，多架国际航空公司对于中国开放边境消息的反应仍较为冷淡。

据彭博社星期四（12月29日）报道，航空数据提供商Cirium的数据显示，明年1月、2月、3月期间飞往中国的航班数与上周相比，增长不超过2.9%，即每个月航班增加数不超过100个，意味着中国放宽边境措施的消息，并没有促使航班公司增加来往中国的航班，对中国边境重新开放的反应冷淡。

亚太航空公司协会总干事美农（Subhas Menon）称，他不认为航空公司会因为中国放宽边境检疫措施就转移运力，大多数航空公司仍会等待并评估中国的冠病疫情趋势。

在中国官方星期一（12月26日）宣布对边境政策进行松绑后，中国民众的反应极其热烈。Trip.com集团的数据显示，在边境松绑的消息发布后隔天，出境航班预订量比前一天同一时间相比激增254%。前五大目的地是新加坡、韩国、香港、日本和泰国。飞往新加坡的航班预订量猛增600%，而飞往其余四个目的地的预订量飙升约400%。

同时，中国国内航班的预订量和价格也呈现“V型”走势。据澎湃新闻报道，在线旅游平台“去哪儿”数据显示，元旦期间出发的国内机票预订量几乎每日以30%的幅度增长，临近元旦假期，12月26日、27日两天的预订量更环比大幅提升。

元旦开启出行热门目的地为成都、北京、三亚、上海、海口、重庆、昆明、深圳、广州、西安。从出发地来看，北京预订量首先增长，12月23日起，成都、广州、上海预订量快速增长；深圳、杭州、重庆的快速增长期在25日后。

此外，有别于国际航班的反应冷淡，中国国内航班包括，中国东航、吉祥航空、金鹏航空等多家航司密集表态国内客运回暖，计划加大运力投入。

目前，中国国内客运航班已恢复至疫情前的五成以上。据第三方民航数据APP“航班管家”数据显示，12月27日全民航执行国内客运航班量6139架次，恢复至2019年的52.3%。