英媒：英国考虑对中国入境旅客实施限制措施

英国交通部和内政部官员星期四（12月29日）将考虑是否应效仿美国和其他国家，对中国入境旅客实施限制措施。

据英国《每日电讯报》报道，英国交通部、内政部以及卫生和社会福利部官员预计将在星期四作出评估，考虑是否对来自中国六个直飞航班的入境者实施额外防疫措施。

旅游咨询公司The PC Agency首席执行官查尔斯（Paul Charles）说，英国政府在疫情初期没有第一时间采取防范措施，避免病毒通过中国航班被带进英国，遭受批评。他说，英国政府如今"不可避免"要采取行动。

查尔斯说：“政府已经从最初的疫情中吸取教训。其中一个教训是，他们在这种限制方面的工作须更加谨慎。你不能让意大利和美国做一件事，而其他国家不效仿。"

随着中国冠病染疫人数飙升，全球对中国冠病疫情的担忧升级。美国联邦卫生官员星期三（28日）说，不论旅客的国籍或疫苗接种状态如何，任何来自中国或出发前10天内曾经到过中国的旅客都必须提供核酸或抗原阴性证明。意大利卫生部长同日也宣布对所有来自中国的旅行者进行强制检测。

英国总理的发言人星期三早些时候说，限制措施 "不是我们正在考虑的事情"，但美国和意大利的举动可能会引发雪球效应，因为欧洲正在采取类似的预防措施。

中国外交部较早前表明，各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往。