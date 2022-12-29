日本限港航班飞四机场预计影响数万旅客 港府促撤回决定

日本早前宣布本周五（12月30日）起限制香港航班只能降落在日本政府指定的四个机场，并禁止增加由香港前往日本机场的航班，香港特区政府估算，未来一个月将有250个航班、6万名旅客受影响。港府已联系日本当局，敦促日方撤回相关决定。

这四个指定机场包括日本成田、羽田、关西和名古屋中部机场，意味着北海道新千岁等三座机场的香港航班将面临紧急停飞的困境。

据香港《星岛日报》报道，港府星期三（12月28日）晚间发布新闻稿表明，港府高度关注日本当局祭出的相关限制，正从多方面跟进事件，确保身在日本的港人顺利返港，并尽可能减轻事件对香港旅客构成的影响。

港府发言人称，港府收到日本民航局通知后后，随即去信日本当局，并联系日本驻港总领事馆表达强烈关注，严正要求日本当局撤回有关决定。与此同时，港府也召开紧急视像会议与日本当局代表见面，以及与受影响的香港航空公司紧密沟通。

发言人称，在向日本当局了解并确认后，香港航空公司的航班仍可由日本各个机场载客飞返香港，不限于四个指定机场。

新闻稿称，据悉，从2022年12月30日至2023年1月底，香港航空公司受影响的离港航班接近250班，约6万名乘客受影响。当中，约有4000人为旅行团旅客，共涉及超过150个旅行团。

香港运输及物流局已敦促香港航空公司向受影响的乘客提供最大的支援和协助，妥善安排受影响的乘客由日本返港。运输及物流局知悉香港航空公司会向受影响乘客提供更改机票或退款的选择，并会在12月30日开始安排若干航班由上述四个指定机场以外的机场接载身在日本的港人返港。

旅行团方面，旅行社正积极与航空公司协调安排机位，同时也向受影响旅客提供替代安排，例如安排其他机位、调整行程、转团或退款等。

发言人说：“运输及物流局、入境事务处、香港驻东京经济贸易办事处、旅游事务署、旅游业监管局和航空公司会保持密切联系，以掌握最新情况，并会为有需要的香港居民提供适切和可行的协助。”